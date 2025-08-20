III Certamen Socialista, Lleida 2025

La Biblioteca Anarquista Maria Rius, la CGT Lleida i l’Editorial Lo Diable Gros celebrarem al 2025 el Tercer Certamen Socialista.
El 1885 es va dur a terme a Reus el primer certamen socialista, de caràcter llibertari, per posar de manifest el pes de la producció intel·lectual del moviment obrer. Amb això es va aconseguir que les personalitats més destacades de l’esfera llibertària participessin i el certamen tingués un alt impacte en la cultura anarquista del segle XIX. El 1890 es repetiria el certamen a Barcelona.
Un dels seus impulsor, Llunas i Pujals, originari de Reus, va ser una de les figures intel·lectuals d’aquest moviment obrer més rellevants: impulsor del certamen, editor del periòdic la Tramuntana, organitzador sindical, conferenciant… Va morir el 1905. Aquest 2025, doncs, es commemoren els 140 anys del primer certamen i 120 de la desaparició de Llunas.
Per una banda el certamen permet estimular i promoure l’intercanvi i la generació d’idees i propostes llibertàries i anarquistes, el debat, la formació, la difusió…
Per l’altra, volem recuperar el certamen com a fita del moviment llibertari. Personalitats anarquistes van escriure, reunir-se, debatre idees… Busquem generar aquest espai de trobada i donar cohesió i solidesa a aquest moviment.
La participació és oberta!
Temes o categories.
El millor conte utòpic sobre el futur de l’anarquia. És l’únic tema sobre narrativa que s’inclou, recuperat del Primer Certamen.
Poesia de tema lliure. Es tracta d’un dels dos temes de poesia d’aquest certamen, en aquest cas de temàtica lliure, tot i que es valorarà la defensa de la llibertat per damunt de tot. Absteniu-vos neoliberals o falsos “llibertaris”.
Poesia, a la millor cançó llibertària. “Hijos del pueblo”, el conegut himne llibertari, va ser la lletra guanyadora del Segon Certamen. Per aquest motiu, es veu interessant escriure poesia amb contingut específicament anarquista.
L’anarcosindicalisme del segle XXI. En aquest anys s’està veient un ressorgiment de l’anarcosindicalisme en el protagonisme dels conflictes sindicals i dels sindicats llibertaris com a organitzacions obreres a l’esquerra de CCOO i UGT. Torna l’anarcosindicalisme? Quins elements han de continuar i quins s’han de modificar respecte a cent anys enrere per tal que continuï sent un actor eficient, representatiu i atractiu per la classe obrera?
Replantegem l’economia del futur. Com seria el funcionament social i la seva economia en una societat llibertària? Com ens coordinaríem en un marc territorial ampli? Què i com es decideixen aspectes de producció i distribució? Com es tenen en compte les limitacions ecològiques, les desigualtats entre països pobres i rics o la importància de les tasques reproductives? Aquestes preguntes i més són algunes que es poden plantejar en aquest tema.
Pacifisme i antimilitarisme. A l’actualitat torna el rearmament dels Estats i es dona l’extermini de civils a guerres com les de Gaza o Ucraïna. Per aquest motiu, un discurs d’oposició total a la guerra i l’exèrcit propi del pensament llibertari és més necessari que mai.
Reflexions al voltant de la qüestió de gènere en clau llibertària. Aquesta és una categoria molt àmplia, en la qual es poden abordar diverses qüestions relacionades amb el gènere i són d’actualitat. Des de la perspectiva feminista. Com podem contemplar la interseccionalitat? Què pot aportar en tot plegat, quan parlem de l’esfera pública i privada? Com podem pensar i visualitzar les distintes formes de viure: la família, les individualitats o grups.
L’Estat i la societat. Es busca valoritzar la construcció de la societat, amb organitzacions populars i un poble fort, contra les dinàmiques dels estats, que generen passivitat i disgregació.
Com estendre les idees les llibertàries. L’autor/a del text enviat en aquesta categoria ha de reflexionar sobre com difondre les idees llibertàries en l’àmbit social que ell/a consideri.
Pensar la creació artística. Es tracta d’una reflexió sobre el procés de creació artística i l’art en un sentit ampli, responent preguntes del tipus com l’entenem, quins paràmetres s’usen per definir l’art o quins elements es donen en la seva creació?
Bases
El termini de presentació de textos és del 21 de juny al 21 de setembre. Es poden enviar a certamensocialista@riseup.net. S’han d’enviar en format pdf i dins del text hi ha d’haver un pseudònim. Al cos del correu ha de constar el nom real, que no serà enviat al jurat.
L’extensió dels textos és de 12.000 caràcters màxim (amb espais) i mínim d’uns 3.500. A les categories de poesia, l’extensió màxima és d’unes tres pàgines i la mínima de mitja.
El mateix autor o autora poden escriure en diferents categories. De cada categoria s’escolliran dos textos guanyadors, que es publicaran en un llibre més endavant.
Els textos han d’estar en la línia anarquista i llibertària.
Es prima l’enfocament de gènere i/o perspectiva feminista en tots els textos.
Es valorarà incloure consideracions ecològiques i ambientals si a la categoria s’escau,
Es poden enviar textos escrits en la llengua que prefereixi l’autor o autora, però el llibre amb els guanyadors es publicarà en català.
Els membres dels diversos jurats no podran presentar textos.
