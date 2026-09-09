Els feixistes diuen que ja han passat

Alternativa per Alemanya (AfD) ha guanyat de forma més que clara les eleccions federals a Saxònia-Anhalt 44% dels vots.
A Alemanya, legalment, es pot considerar «feixistes» membres del partit com Björn Höcke després que un tribunal dictaminés que aquesta definició formava part de la llibertat d’expressió i el Tribunal Administratiu de Meiningen afegís que la caracterització es basava «en fets verificables» ja que Höcke, el 2024, va ser condemnat per utilitzar un eslògan de les SA, l’organització terrorista nazi que va ajudar Hitler arribar al poder.
Però és que l’AfD també està sent investigada per l’Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució i qualificada, segons aquesta, com a «cas sospitós d’extremisme d’extrema dreta» pels indicis reals d’«activitats contra l’ordre democràtic liberal». Per acabar-ho d’adobar, els diputats de l’AfD Roger Beckamp i Lena Kotré van participar en una reunió a Suïssa amb grups neonazis violents com Junge Tat (Acció Jove), Schweigersöhne (Fills del Silenci) o Blood and Honour (Sang i Honor) i diversos empresaris per parlar del «Pla Mestre» per expulsar d’Alemanya milions de persones en aplicació de les teories feixistes de la «reemigració». I alguns membres del partit van ser detinguyts per participar en la preparació de l’intent de cop d’estat a Alemanya de 2022, concretament Birgit Malsack-Winkemann, diputada de l’Afd de 2017 a 2021, qui havia de ser la ministra de Justícia si el cop d’estat triomfava, i algun altre càrrec electe i membres del partit.
Amb aquesta panorama tan galdós, cap partit democràtic va celebrar el triomf d’aquests aprenents de nazis.
Fora de l’àmbit dels partits democràtics sí que n’hi va haver altres que el van celebrar. Concretament, la més esperpèntica i alhora repugnant la va protagonitzar AC que lidera Sílvia Orriols. Tal com ha passat altres vegades en què representants de l’extrema dreta mundial han obtingut bons resultats electorals (com Trump, Meloni o Milei), el compte oficial d’afers internacionals d’AC va celebrar els resultats lloant els feixistes alemanys. La gota que va fer vessar el got, però, va ser el comentari d’aquest compte a un usuari d’X que, davant els resultats de l’AfD, va penjar l’històric cartell de Pere Català i Pic en què una espardenya aixafa una creu gammada nazi amb el text «No passareu!». El compte d’AC hi va respondre amb un clar i escuet «Ja hem passat!»
Que un partit català respongui aquesta frase, històricament feixista, (que també ha fet anar recentment Vox) a un cartell reconegut a tot el món com una de les més clares mostres d’antifeixisme ens informa sobre quina és la ideologia d’AC. El seu «nosaltres» no inclou cap valor democràtic, cap. I alhora és profundament anticatalà, perquè aquest país ha estat, al llarg de la seva història, majoritàriament antifeixista i d’això n’estem orgullosos. Ells, és clar que no.
Votar AC a qualsevol comtessa electoral és votar feixisme. Ells mateixos ens ho han explicat, tot i que ja sabeu que si els ho dius, com que la paraula encara no l’han feta seva positivitzant-la , no s’atreveixen a usar-la però cada cop que el feixisme treu la poteta ells s’hi agafen com un nàufrag s’agafaria a un tros de fusta enmig de l’oceà. La nostra feina per mantenir la decència mínima que com a humans se’ns suposa és afonar-los la fusta per tal que mai tornin a passar.
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