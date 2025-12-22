‘El Senzill’, una maqui que encara lluita

L’any 2020, vaig llegir un llibre que em va impactar. Era una traducció d’un llibre anterior publicat per la Fundación Anselmo Lorenzo amb el títol Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco. El que jo vaig llegir, en català, estava publicat pel Centre d’Estudis Josep Ester Borràs i portava per títol El Senzill. Guerrila i presó d’un maqui. L’autor n’era Joan Busquets Verges i explicava la seva vida amb tota mena de detalls. De fet, els detalls els havia conegut abans, a l’Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona quan El Senzill va venir a fer-hi una xerrada el 4 d’octubre de 2010.
I partint d’aquest coneixement previ i de les noves que em deien que el Fran Richard i l’Enric Garcia Jardí volien fer quelcom amb la figura del Joan Busquets em va arribar la notícia que l’Enric acabava de publicar un llibre a AraLlibres amb el títol El maqui que encara lluita i el subtítol «Joan Busquets Verges, una vida d’antifeixisme». De fet, vaig saber que d’aquelles trobades primer a tres i després cara a cara entre el Joan i l’Enric en sortiria un llibre en el mateix moment que l’Enric em comunicava que el Joan tenia un amic que feia calvados i jo li encomanava una ampolla per provar-lo.
Passats els mesos, amb el llibre a la mà, m’assec a la butaca del menjador, obro el llibre amb un vas de calvados i el començo a llegir. Perdó, el començo a devorar, perquè la prosa de l’Enric, a banda de rica i brillant, flueix d’una manera que se t’escola entre els dits mentre avances pàgina rere pàgina sense voler que s’acabi. I aquest és un signe evident del domini de l’escriptura que té. I no, el llibre no és una rebaixa de continguts respecte al que ja havia llegit sobre el Joan de la seva ploma i això em fa desneguitejar de l’únic que em preocupava en un llibre com aquest, adreçat a un públic més ampli que l’avesat a llegir sobre maquis i antifeixisme. Aquest, senzillament, és un llibre sincer fet a partir del coneixement que l’Enric va tenir del Joan i de la seva vida a casa seva mentre van compartir uns dies de la vida dels dos. I el que s’hi troba ben sovint és una complicitat i una mirada que només pot tenir qui parla des del respecte però amb la intenció clara de mostrar la vida d’una persona que mereix aquest llibre i tants com se n’escriguin. És, doncs, un llibre escrit amb complicitat però sense pedestals innecessaris, tal com ha de ser. I això encara m’agrada més.
Què té aquest llibre que el fa i l’ha convertit en una de les lectures més boniques de les que he fet darrerament? Doncs dues coses bàsiques: el Joan i l’Enric. El Joan perquè la seva vida de lluitador anarquista, i per tant antifeixista i antifranquista, s’ha de conèixer. Una vida de lluita que el va portar a passar vint anys a la presó sense que mai fos derrotat pel poder, perquè la seva dignitat, bondat i resistència van ser sempre superiors a la maldat dels qui combatia. I en el combat, el Joan no va perdre la seva manera humana de veure i habitar el món. Es veu en un munt de detalls de què ens informa l’Enric, des dels seus intens de fuga fracassats fins a l’acompanyament de la seva dona amb alzheimer molts anys després envoltats de clàssics de la chanson, des de la seva manera d’apropar-se als estranys fins a l’amistat amb el seu amic Pep Cara.
I l’Enric perquè, ja ho he dit altres vegades, té una manera d’escriure sobre el món que és, abans que res, àmplia, amb intenció de complexitat, no maniqueista ni arrenglerada enlloc però alhora profundament humana i, en resum, bonica. És el que hauria de fer qualsevol periodista, però ja se sap que això sovint, massa sovint, no és així. En canvi, en el cas que ens ocupa i per la seva manera de fer queda clar que llegir qualsevol dels llibres de l’Enric és un autèntic plaer, sobretot perquè la seva literatura periodística no es només estil o forma sinó, sobretot, poètica i alhora, i això és molt important per mi, poètica no ensucrada.
En el darrer capítol, en què l’Enric inclou abundants converses transcrites entre un i altre, hi trobem una cirereta que no ens esperàvem, almenys jo. Perquè en aquestes converses, poc mediatitzades pel narrador, l’expressivitat, la complicitat i la comunicació entre els dos converteixen el llibre en quelcom més que un artefacte per llegir, i aquestes pàgines esdevenen un vehicle apte per emocionar, per esgarrifar-se i per gaudir assimilant la història i les opinions d’un perdedor que mai no ha perdut res perquè, tal com diu el títol, «Encara lluita». Que sigui així per molt temps.
