El feixisme «de casa» també executa Puigdemont

El periòdic digital Girona Notícies és l’únic mitjà de premsa en què l’Ajuntament de Ripoll posa diners. És, per tant, un pamflet al servei dels racistes que governen el municipi. I ho és perquè l’extrema dreta ataca per terra, mar i muntanya la premsa en general però sempre té al seu costat pamflets que li fan el joc i que mostren com serien, de fastigosos i poc plurals, els mitjans de comunicació si manessin ells. Ni un mínim d’ètica periodística, per descomptat.
El 20 d’octubre, per acompanyar un text propagandístic del Bocs català, publicava una imatge creada per IA (que mai voldrà dir res que tingu9i a veure amb la paraula intel·ligència) que mostrava un carreró fosc on Carles Puigdemont es trobava de bocaterrosa, com si fos mort, i damunt seu l’Orriols mirava fixament a càmera somrient.
En poca estona, dos comptes anònims van publicar dos vídeos creats també amb IA. En el primer, la de Ripoll matava d’un tret al cap Carles Puigdemont i, en el segon, ella mateixa colpejava el president de Catalunya fins a la mort.
En unes hores, desenes de càrrecs de Junts demanaven que es reprovés els que havien creat aquella imatge i alguns, no tots, descobrien que aquells a qui darrerament volien imitar perquè «els prenien vots», perquè les enquestes deixaven clar que creixen a costa seva, eren el que molta gent sap que són: feixistes.
Els de Junts i molta altra gent exigia que condemnessin els fets i des d’Acé, la seva cap deixava clar, l’endemà, que emprendrien accions legals davant dels vídeos (no se sap quines accions) però Puigdemont no havia estat a l’alçada. Alhora, la cap no deia res de la imatge primera publicada pel pamflet afí a qui omple les butxaques a canvi de lloances ni condemnava els autors dels vídeos. I no ho feia perquè el missatge que donaven quedava ben clar i a la colla de gent que la segueixen acríticament ja els està bé colpejar i fins i tot matar Puigdemont.
A quin lloc es dirigeix la política catalunyesa amb aquesta colla pel mig? Doncs no cal ser massa llest per veure-ho: a l’horror màxim. Malgrat això, encara hi ha gent que li riu les gràcies, unes gràcies que no fan riure gens. Hi ha gent que no veu ni vol entendre que la serp que s’està covant en aquest ou és igual, exactament igual, que la que coneixem des de fa cent anys i que quan toca poder i pot exercir-lo resulta tan assassina com sempre ha estat i tan lesiva contra els pobres com sempre s’ha mostrat.
Només els voltants de Bocs havien gosat «assassinar» Puigdemont, encara que fos de forma simulada. Ara, el Bocs català fa el mateix i és que uns i altres són el mateix.
Encara hi som a temps per aturar-los però cal que els que s’han vist seduïts per missatges d’odi contra altres persones entenguin que repetir els errors del passat és fer cap a la mateixa merda que ens hem passat cent anys rebutjant.
Cal entendre d’una vegada per totes que el feixisme catalunyès és, sobretot, feixisme i si ens queda una part d’humanitat a dintre del cos o del cap, però sobretot del cor, l’únic que podem fer és rebutjar-lo de forma contundent i no acceptar cap altre missatge d’odi per molt que ens l’enviïn 49 milions de comptes robot amb IA.
