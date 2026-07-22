Crítica del llibre “Alemania y los antialemanes. Entre el fetichismo, el fascismo y el genocidio”

Alemania y los antialemanes. Entre el fetichismo, el fascismo y el genocidio
El estado imperialista y la izquierda sionista de Rosa Cagul Azozomox
Si no enteneu com pot ser que a Alemanya, a Hamburg, un club referencial de l’antifeixisme com el St. Pauli, en ple genocidi a Gaza, faci públic un manifest de suport a l’Estat d’Israel. Si voleu entendre per què la majoria de l’esquerra alemanya (inclosa una part de l’anticapitalista) dona suport a l’Estat d’Israel i fins i tot a les seves polítiques genocides al Pròxim Orient. Si penseu que tot podria respondre al sentit de culpa, construït de l’escola a la família i als mitjans de comunicació, a Alemanya com a conseqüència d’haver protagonitzat l’Holocaust contra el poble jueu…
Si dubteu o no enteneu res de tot això…
No heu de deixar passar aquest llibre de l’editorial mallorquina Calúmnia que, des de Binissalem, a al Serra de Tramuntana, continua donat-nos alegries en forma de paper tacat de tinta que, alhora, ens dota d’arguments sòlids, construïts a partit de la història i amb voluntat divulgadora per conèixer una mica més a fons el món on vivim.
Enllaç de l’editorial amb el llibre:
https://calumnia.sumupstore.com/producto/alemania-y-los-antialemanes-entre-el-fetichismo-el-fascismo-y-el-genocidio-el-estado-imperialista-y-la-izquierda-sionista
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