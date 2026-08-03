Cent morts a Ceuta, celebració a Tarragona

Més de cent persones mortes després i després, també, de l’enviament de prop de 75.000 persones a través d’una frontera oberta per tal de provocar la sensació de caos i aconseguir que l’extrema dreta racista guanyi més adeptes a l’Estat espanyol, a Tarragona una colla van fer una celebració. Celebraven el 27 aniversari de l’arribada al Tron de Sa Majestat el rei Mohammed VI, l’amic de Trump i Netanyahu. Ens n’informa el Diari de Tarragona en la seva edició del 2 d’agost de 2026 i es veu que no eren una colla qualsevol sinó que a la festa hi era «tothom», o gairebé.
En aquest cas, va acollir l’acte la Masia Colina de Tarragona i hi van participar membres de la Guardia Civil, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional i l’Exèrcit, amb la subdelegada del Gobierno a Tarragona, Elisabeth Romero, al capdavant. Tots ells al voltant de la cònsol general del Regne del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó, Ikran Chahine, qui va felicitat Espanya per haver guanyat el Mundial de 2026 i va lloar «els avenços aconseguits sota el lideratge de Mohammed VI.»
No és la primera celebració que es fa a la demarcació pel mateix motiu, ja que el dia 31 de juliol la «celebració» va tenir lloc el 30 de juliol a l’Hotel Gran Palas de la Pineda.
Si celebrar l’arribada al poder d’un dictador ja és repugnant per si mateix en un país democràtic en qualsevol moment, fer-ho ara, amb cent morts al voltant de Ceuta, intentant arribar a l’Estat espanyol en una frontera que, com totes, només suposa mort i patiment, frega la indecència.
Repeteixo, CENT persones mortes després, celebrar l’arribada al poder d’un dictador que té com a objectiu obeir totes les barrabassades que els seus dos amos li manin petit qui peti és d’una indecència que ni les paraules de la cònsol general poden amagar.
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