“Cançó nihilista” (traducció), de Joan Maragall

El 24 d’abril de 1880, Joan Maragall publicava a les pàgines d'”El Nunci” el poema “Cançó nihilista”, que amb el subtítol de “Traducció” semblava anunciar que el poema no era de l’autor sinó que responia a una traducció d’ell, que per a l’ocasió signava JO-MA-GO (pseudònim de Joan Maragall i Gorina). És un poema que normalment ha passat com a “graciós” i fins i tot “divertit”. No entenc aquests qualificatius aplicats a un text escrit mentre a Rússia els nihilistes estaven intentant matar el tsar Alexandre II, amb organitzacions que practicaven el terrorisme com Naródnaia Vólia (La Voluntat del Poble). Aquell mateix any, Stepan Jalturin, membre d’aquesta organització, faria explotar part dle palau imperial i provocaria vuit morts i 45 ferits i l’any següent, finalment, aconseguirien matar el tsar. El cert és que el poema mai no ha estat estudiat a fons. De fet, ni tan sols sabem si és una traducció o bé es tracta d’un text propi… Ens hi haurem de posar.

Cançó nihilista (traducció)

Tot volant els nobles

volarem palaus,

bo i volant cadenes

volarem esclaus,

i quan ja sols falti

pel que ens proposem,

que volem nosaltres,

també volarem.

«Tsar, torna endarrere,

mira que som molts,

qui no vulgui pols,

que no vagi a l’era.»

No hi valdran Sibèries,

no hi valdran botxins,

qui no surti a fora

prendrà mal a dins;

lo món fa tentines,

lo pobret ja és vell.

Ai, quin terratrèmol,

Ai, quin capgirell!

«Tsar, torna endarrere,

mira que som molts,

qui no vulgui pols,

que no vagi a l’era.»

Quan no hi hagi homes,

no havent-hi nacions,

no hi haurà trompades,

no hi haurà raons;

puix no pot curar-les

ni poder ni llei,

sols la dinamita

és lo gran remei.

«Tsar, torna endarrere,

mira que som molts,

qui no vulgui pols,

que no vagi a l’era.»

«Minem, doncs, la terra,

desprenè’ms dels béns,

la muller abracem-ne,

fem un petó als nens.

Visca res!, cridem-ne,

i mori tothom.

Au!, foc a la mina,

Torroto-to-trooom!!!

[Lo Nunci, número 139, 24 d’abril de 1880, pàgina 2; Maragall, 2010: 187–188]