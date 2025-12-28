«Extirpareon a mi hijo de 5 años las amígdalas en el hospital materno infatil de Málaga hace unos días. A la hora del almuerzo le preguntaron qué quesñia comer y pidió un sándwich de queso. Se lo negaron porque el de queso es para los musulmanes.»
José Carlos Lara i Enrique Poza són dos pares (falsos) d’un fill (també fals) a qui van extirpar les amigdales (falses és clar) i a qui no van poder donar sandvitx de formatge a l’hospital perquè eren “per als musulmans”… Els dos exposen i es queixen en dues piulades de Twitter (o X) a Bocs d’Andalusia del cas del seu suposat fill. L’Enrique i el José Carlos són parella i tenen un fill en comú? No, són bots, robots.
I tu llegeixes aquests missatges al teu mòbil i automàticament passes a odiar qui ha impedit que el fill fals d’aquests dos pares falsos pugui menjar un entrepanet de formatge després de l’operació, que és clar que no podria menjar si fos real.
Sembla una mica estrany que algú pugui odiar «els musulmans» així de cop perquè rep al mòbil un missatge, però si els missatges no són ni dos ni tres sinó centenars al dia i des de totes les xarxes, setmanes i mesos…, i els teus amics i família també els reben, és lògic que col·lectivament passeu a odiar «els musulmans». Més encara si no sabeu que José Carlos Lara i Enrique Poza no tenen cap fill perquè cap dels tres existeix i el que acabeu de llegir són dos missatges falsos creats des d’una granja de comptes robotitzats amb Intel·ligència Artificial per tal que tu, ell i ella odieu «els musulmans».
I per què algú vol que odieu «els musulmans»? Doncs perquè algú no vol que quan t’atenguin malament a la sanitat pública odiïs els qui l’estan privatitzant, els qui se l’estan carregant, que tenen cognoms molt catalans o castellans. Sí, catalans i castellans, perquè qui s’està carregant la sanitat pública no és musulmà sinó ric i ho vol ser més.
Però tu, en llegir que t’acaben de prendre el pèl no reflexiones i intentes saber qui és qui l’està destruint la sanitat pública, perquè pensar ja t’han ensenyat i has après que cansa. Agafes el mòbil i et trobaràs una altra notícia fake que et tornarà a dir que són «els musulmans» els culpables… de tot, o els migrants, o els negres, o els jueus, o els gitanos, o els vells, o els woke, o qui sigui que assenyalin els feixistes de Bocs o d’Acé, que són exactament el mateix, creadors d’odi cap a qui sigui (ara «els musulmans» i aviat «els vells») per tal que els rics puguin continuar robant-nos amb total impunitat.
Si encara pots, pensa una mica abans de caure de quatre potes en un altre toll de merda…
