Acta de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del Vendrell del 9 d’octubre de 2022

Acta de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès

9 de novembre de 2022

1.- Servei Territorial d’Ensenyament del Penedès

-S’ha parlat de la creació del nou Servei Territorial d’Ensenyament del Penedès, que agruparà les comarques del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès i que afectarà, quan passi a funcionar, l’actual estructura dels Serveis Territorials de Tarragona que és a on ara mateix està adscrit el nostre centre i els de la nostra comarca.

2.- Concurs de mèrits

-S’ha fet pública al llista provisional de persones admeses i excloses l Concurs de mèrits. Es pot consultar aquí: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/llista-provisional/

El termini de reclamacions és del 10 al 23 de novembre de 2022.

3.- Tornada a les mobilitzacions? Tornem a les mobilitzacions

S’informa de la «negociació inexistent» entre sindicats i Departament, que no hi ha cap senyal del retorn a les condicions laborals d’abans de les retallades als actuals pressupostos de la Generalitat i que els sindicats s’estan plantejant tornar a les mobilitzacions. Així, han convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume pel proper 17 de novembre a les 17.30h, amb el títol «Si no existeix negociació, tornem al carrer!».

A l’assemblea es diu que, amb les 2.500 treballadores que s’incorporaran a l’ensenyament al gener cal tenir molta cura per tal que tinguin condicions laborals correctes i que el repartiment de les hores de reducció que hi haurà en el professorat que ja està treballant sigui equitatiu.

D’altra banda, s’acorda convocar una mobilització de professorat i alumnat pel proper 16 de novembre, dimecres, a l’hora del nostre segon pati (12.20h) a la rotonda que hi ha entre l’Institut Baix Penedès i l’Institut Andreu Nin del Vendrell. A la concentració es portarà el material que es va crear per a les mobilitzacions del curs passat, samarretes grogues i la mateixa taula reivindicativa que aleshores:

-Retirada del nou currículum

-Supressió del decret de plantilles i de l’ordre del calendari.

-Reversió de les retallades i 6% del pressupost de la Generalitat a Educació.

-FP pública de qualitat amb equiparació salarial ja.

-Estabilització del personal interí i laboral.

-I assumpció de la responsabilitat del Departament d’Educació en defensa de la immersió lingüística.

El Vendrell, 9 de desembre de 2022