Acta de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès del 14 de setembre de 2022

Avui, dimecres 14 de setembre, al segon pati, ha tingut lloc la trobada de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès, un espai de trobada entre professores i professors del centre del Vendrell per tal de parlar, debatre i acordar col·lectivament qualsevol proposta que des dels i les docents del centre es vulgui emprendre en defensa d’una educació pública de qualitat. A l’Assemblea hi han participat una trentena de docents.

Avui, s’han decidit i tractat diversos punts:

0.- S’ha proposat i acordat de fer les assemblees sempre en dimecres, el primer dimecres de mes. Alhora, aprofitem per tornar als dimecres grocs, de forma continuada fins que a Educació es mogui alguna cosa en sentit positiu tant per a les nostres condicions de treballa com per a les condicions generals de l’Educació a Catalunya.

1.- S’ha explicat com, després de la darrera assemblea docent, en què es va decidir constituir aquest espai, es va redactar un comunicat sobre el rebuig a l’acord entre sindicats i Departament d’Educació que es va votar en aquella primera assemblea; i com aquests resultats es van fer arribar a les assemblees docents amb què estem en contacte després de fer, durant el curs passat, la proposta de no posar notes davant el conflicte obert entre docents i Departament.

2.- S’ha presentat i ha explicat que intentarà venir a les nostres assemblees la delegada sindicat d’Ustec a la zona, Laura Ferrer. La Laura en ha informat sobre com es va fer l’acord i ha recordat la voluntat de la Ustec de tirar enrere el decret de plantilles.

3.- S’ha fet un repàs de les accions fetes com a assemblea de centre durant el darrer curs per tal de fer-ho conèixer a les i els docents nous al centre.

4.- S’ha proposat recollir els mesuraments de temperatures inadequades a les aules per tal de fer un comunicat públic de denúncia d’aquestes condicions de calor inacceptables. El comunicat ja s’ha enviat a tots i totes les docents per tal que s’esmeni i s’hi afegeixin dades.

5.- S’ha proposat de mantenir la comunicació amb tots els grups de professorat que es va posar en contacte amb nosaltres després de la proposta de no posar notes del curts passat.

El Vendrell, 14 de setembre de 2022