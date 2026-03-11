Acords del Claustre extraordinari sobre la vaga educativa del març de 2026 de l’Institut Baix Penedès del Vendrell

El 10 de març de 2026 es va fer el claustre extraordinari sobre la vaga educativa a l’Institut Baix Penedès del Vendrell. Per una amplíssima majoria de més del 90% es van prendre els següents acords:
1. Suspendre totes les sortides programades pel curs 25-26 que no estiguin compromeses o pagades. No iniciar cap procediment de reserva ni contractació de cara al curs 2026-2027 i per tant adherir-nos a la iniciativa del col·lectiu DesobeimSortideEducatives.
2. Suspendre tota activitat a les xarxes socials i llocs web del centre, excepte informació essencial de servei per a les famílies.
3. Deixar d’organitzar les activitats de caràcter festiu i lúdic fora d’horari lectiu i que no siguin estrictament curriculars, inclosos els actes de graduació i festes de final de curs.
4. No enviar butlletins de notes..
5. No fer l’avaluació diagnòstica de 2n d’ESO.
6. No fer activitats en dies lectius (Sant Jordi, dia mundial AF, Setmana del Teatre…)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!