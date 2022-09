“A Santa Revolució”, poema anarquista en català de J. Saus (1891)

Oh Revolució gloriosa

patrona dels explotats!,

vós que sou tan poderosa

salveu els desheretats.

Extenuats pels sofriments

i el malestar que ens aterra,

los explotats de la terra,

a vós venim diligents.

Així en tan crítics moments

no vulgueu ser desdenyosa

i presteu-vos generosa

pels que us donen lo seu vot

i de vós ho esperen tot

oh, Revolució gloriosa!

Temps fa que nostre martiri

suportar ja no podem

i esclavitzats nos trobem

com si estéssim a presidi.

No estranyeu doncs que amb deliri

vulguem los drets usurpats

i que a lluitar disposats

demanem vostra clemència,

ja que vós sou per essència

Patrona dels explotats.

Hem demanat mil vegades

millora a lo nostre estat;

i per consol nos han dat

cops de sabre i garrotades.

Nostres pretensions burlades

sempre hem vist, que és trista cosa,

puig la força se’ns imposa

i és lo que ens fa veure clar

que sols nos podeu salvar

vós que sou tan poderosa.

Vós de la classe explotada

l’esperança única sou,

per a lliurar-la del jou

que tant la té esclavitzada.

Estigueu doncs preparada

recordeu los temps passats

que al poble ses llibertats

vàreu dar molt justiciera:

i fent-ho d’igual manera

salveu els desheretats.

[Almanac de La Tramontana, 1891, pàgina 10]