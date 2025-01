Vine a la Bressola, parlarem en català!

Totes les associacions del país que treballen per la llengua i la cultura són mereixedores del nostre reconeixement i suport, per modest que sigui, però si n’haguéssim de destacar una, si haguéssim de singularitzar-ho en una, aquesta hauria de ser al meu entendre La Bressola, la xarxa d’escoles en català de la Catalunya Nord. La seva existència i activitats són doblement encomiables, atès que dedica els seus esforços al creixement de la llengua en el camp estratègicament més decisiu, el de l’educació, i alhora ho fa en un territori, el de l’estat francès, especialment refractari a tot el que suposi apostar per una llengua diferent de l’omnipresent francès. Confesso que he considerat la possibilitat de deixar en les meves darreres voluntats un llegat a l’associació Amics de la Bressola, prioritzant-la a moltes d’altres de caràcter més social que també tenen merescudes raons per ser-ne igualment receptores.

La Bressola aquests dies és notícia, mala notícia, perquè les dificultats econòmiques que pateix no garantiran el pagament de sous als professors a partir del mes de maig, posant en perill el projecte. Tan bon punt s’ha conegut el problema, la nostra societat ha reaccionat com només la catalana sap fer i ràpidament ha mobilitzat entitats amigues i xarxes socials per donar un cop de mà a les escoles. Fou la Catalunya Nord on primer s’atacà institucionalment el català a la nostra nació i on primer es palesà la continuada i inexorable pèrdua de parlants, que ha durat fins als nostres dies. La Bressola, amb els seus modestos recursos, va començar en el seu moment a intentar capgirar la situació, juntament amb altres iniciatives que tampoc podem oblidar; estic pensant en Arrels o en l’Òmnium Cultural de Catalunya Nord, entre més. És just agrair-li l’entusiasme i la dedicació invertides en aquest projecte, ara que demana suport urgent. Ho podem fer de dues maneres, fent-nos socis (qui encara no ho sigui) o fent una aportació econòmica a la mida de les possibilitats de cadascú. Tota pedra farà paret.

[Imatge: bressola.cat]