M’adhereixo al boicot contra el Mundial de futbol de Qatar que Vilaweb mantindrà mentre no acabi. És una vergonya la “celebració” d’aquest esdeveniment esportiu. Cada dia sabem més coses del que ha costat la seva preparació en pèrdua de vides humanes, en violació de drets humans i en penoses condicions laborals, tot tement que continuaran després que es xiuli el final del darrer partit. Jo, per la meva part, encapçalaré els apunts d’aquest bloc (i del bloc germà) amb un Vergonya Qatar i, naturalment, em desentendré de l’actualitat esportiva que ens arribi d’aquell indret. Sempre me l’ha rebufat bastant el futbol i ara, no cal dir-ho, encara més. L’únic que desitjo, això sí, és que no guanyi Espanya. Els principis són els principis.

