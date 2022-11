[Vergonya Qatar] Les pel·lis de la nostra vida: ‘The Young Frankenstein’

O El jovencito Frankenstein, en el moment de la seva estrena a casa nostra, tot i que ja va ser anunciada en català al primer número del diari Avui (1976), si la memòria no em falla. Una intel·ligent paròdia del clàssic de terror i una comèdia molt divertida. Alguns dels seus gags han passat a la posteritat: els cavalls que s’encabriten a l’esmentar el nom de la majordoma, el monstre de Frankenstein ballant claqué o els treballs al cementiri (desagradables, sort que no plou…). Com se sap, el film es va filmar en blanc i negre i en l’època en què es va estrenar això era més aviat una raresa no del tot compresa, però amb el temps tots ho vam acabar acceptant com una solució que s’adeia molt bé amb la temàtica i l’ambientació que recreava la pel·lícula, convertida en tot un clàssic de les comèdies de Mel Brooks. A esmentar l’inoblidable Marty Feldman amb els seus ulls estràbics donant vida al servent geperut, potser el veritable protagonista. La banda sonora també ha sobreviscut al pas del temps. Quan una pel·lícula funciona, se la recorda per molts motius.

[Imatge: filmaffinity.com]