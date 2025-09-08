‘Vamos pal Pino!’

Avui, 8 de setembre, és el dia de les marededeus trobades. Reben aquesta denominació totes les imatges marianes amagades durant la invasió islàmica de l’edat mitjana i que segons la llegenda foren recuperades per pastors o ermitans. Formen part d’aquesta categoria advocacions tan conegudes com la de Montserrat, la de Núria o la de Meritxell, però n’hi ha moltes més, que celebren la seva festa avui, llevat de la de Montserrat (traslladada fa anys al 27 d’abril).
Encara que aquest concepte de marededeu trobada sigui privatiu o gairebé exclusiu de Catalunya i el País Valencià, el cert és que de marededeus trobades n’hi ha a molts més llocs. A les Canàries ho són les dues més populars i venerades, la de la Candelària i la del Pino. Avui també és el dia d’aquesta darrera. Per aquesta raó, són nombroses les mostres de devoció, de festa i de fidelitat a la tradició, que conflueixen a Teror, la població grancanària que aixopluga la basílica de la Verge. Teror és el punt final de la romeria popular que parteix de Tamaraceite (barri de la capital, Las Palmas), seguint el que es coneix com Camino Real del Pino. Milers i milers de persones de totes les edats, molts d’ells vestits amb indumentàries típiques, recorren a peu els 13 quilòmetres fins a la imatge venerada.
Ahir va tenir lloc un dels actes centrals a la plaça de la basílica: cada un dels municipis de l’illa presenten a la imatge (expressament exposada fora del temple) ofrenes florals i de fruites i verdures, carregades en carros guarnits i tirats per un parell de bous, mentre dos nens reciten uns versos i un conjunt de ball i musical executa una peça típica (una isa, una malaguenya, una follia…). No cal dir que la participació popular és enorme, espontània i sincera. És una bella mostra de respecte a les tradicions ancestrals, tan menystingudes o directament oblidades en segons quines zones peninsulars, i no miro a ningú…
Em vaig quedar amb les ganes de participar més activament en aquests actes a mig camí de la cultura, la fe i la tradició. Potser l’any que ve m’animo a ser-hi no televisivament sinó presencialment, prèvia preceptiva caminada. Veurem.
