‘Vamos pal Pino!’

Hoy, 8 de septiembre, es el día de las “vírgenes encontradas”. Reciben esta denominación todas las imágenes marianas escondidas durante la invasión islámica de la Edad Media y que según la leyenda fueron recuperadas por pastores o ermitaños. Forman parte de esta categoría advocaciones tan conocidas como la de Montserrat, la de Núria o la de Meritxell, pero hay muchas más, que celebran su fiesta hoy, salvo la de Montserrat (trasladada hace años al 27 de abril).

Aunque este concepto de virgen encuentrada sea privativo o casi exclusivo de Catalunya y el País Valencià, lo cierto es que vírgenes encontradas hay en muchos más lugares. En Canarias lo son las dos más populares y veneradas, la de Candelaria y la del Pino. Hoy también es el día de esta última. Por esta razón, son numerosas las muestras de devoción, de fiesta y de fidelidad a la tradición, que confluyen en Teror, la población grancanaria que cobija la basílica de la Virgen. Teror es el punto final de la romería popular que parte de Tamaraceite (barrio de la capital, Las Palmas), siguiendo lo que se conoce como Camino Real del Pino. Miles y miles de personas de todas las edades, muchos de ellos vestidos con indumentarias típicas, recorren a pie los 13 kilómetros hasta la venerada imagen.

Ayer tuvo lugar uno de los actos centrales en la plaza de la basílica: cada uno de los municipios de la isla presentan a la imagen (expresamente expuesta fuera del templo) ofrendas florales y de frutas y verduras, cargadas en carros decorados y tirados por un par de bueyes, mientras dos niños recitan unos versos y un conjunto de baile y musical ejecuta una pieza típica (una isa, una malagueña, una folía…). Ni que decir tiene que la participación popular es enorme, espontánea y sincera. Es una hermosa muestra de respeto a las tradiciones ancestrales, tan menospreciadas o directamente olvidadas en según qué zonas peninsulares, y no miro a nadie…

Me quedé con las ganas de participar más activamente en estos actos a medio camino de la cultura, la fe y la tradición. Quizás el próximo año me animo a estar no televisivamente sino presencialmente, previa preceptiva caminata. Veremos.

[Imágenes: teror.es]