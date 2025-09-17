Un record de Francesc Xammar

Ens ha deixat Francesc Xammar, una respectada figura a Tarragona (encara que nascut a Barcelona) que va deixar petjada en el món veïnal, eclesiàstic i social: va ser un jesuïta representant als barris de Torreforta i La Floresta aquella experiència postconciliar coneguda com els “capellans obrers”, caracteritzats per un fort compromís social en zones desafavorides. El seu vessant eclesiàstic progressista es manifestà també participant en la fundació dels Comitès Òscar Romero, que el portà a relacionar-se intensament amb els jesuïtes llatinoamericans. La seva notorietat i lideratge veïnal el duren a encapçalar una candidatura independent a les primeres eleccions municipals, un ja llunyà 1979. Per la seva trajectòria va rebre el títol de Fill Adoptiu de Tarragona el 2023. Els periodistes Ricard Lahoz i Enric Garcia Jardí n’han publicat una biografia (“Francesc Xammar i Vidal: dignitat i compromís a la perifèria de Tarragona”).
Vaig tenir ocasió de tractar-lo personalment. En ocasió de la consulta del 9-N, ell era el president a Tarragona del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i jo era el coordinador del local on es celebrava l’acte electoral. Li pertocava fer un recorregut per totes les dependències on es feia la consulta. Vam conversar breument sobre la marxa i les expectatives de la jornada i corroboro la impressió que em donà d’una persona de molta senzillesa i humanitat, virtuts que tan es troben a faltar avui en dia. Que descansi en pau.
[Imatge: catalunyacristiana.cat]
