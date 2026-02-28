Un altre cinquentenari

Ja vaig parlar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria quan el popular (i llarg) esdeveniment estava a punt de començar i ara que s’acaba és el moment d’anotar que enguany es compleixen cinquanta anys de la seva recuperació. En mig segle el carnestoltes de la capital canària ha anat creixent en actes i participació i s’ha anat dilatant en la durada. La vida ciutadana, laboral i escolar queda inevitablement alterada durant un mes mentre es succeeixen concursos de murgues, l’elecció de la reina, festes diurnes i nocturnes, l’emblemàtica Gala Drag o la cavalcada (la rua, que serà aquesta tarda), tota una col·lecció d’actes que conviden a la disbauxa, participació i entreteniment. Personalment, calia celebrar aquest cinquantenari d’alguna manera, i res millor que disfressar-me, una cosa que no feia des dels anys vuitanta del segle passat, al carnestoltes de Sant Llorenç de Cerdans, concretament. Tot torna.
[Imatge: grancanaria.com]
