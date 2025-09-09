Tots necessitàvem esmorzar a Amèrica

Fou un moment de crisi existencial a la meva vida, un d’aquells episodis passatgers que tothom ha patit alguna vegada, una barreja d’estrès i depressió, de fàstic i desànim. Vaig arribar a l’íntima conclusió que necessitava un canvi radical d’aires, una inflexió a la meva vida, un replantejar-m’ho tot (els cursis en dirien ara “fer un reset”). I aquesta necessitat de trencar amb tot i iniciar una nova existència la vaig concretar imaginàriament en deixar tot enrere (família, amics, feina i aficions, tot) i anar-me’n a viure a Nova York. Naturalment, aquesta forassenyada idea mai no es va concretar en res, com era previsible, i vaig continuar vivint i treballant a la meva trista i dissortada pàtria mentre, com també era previsible, van tornar les clarianes a les meves foscors mentals.
Com a destínació a les meves insatisfaccions personals podia haver triat les espiritualitats tibetanes, la solitud d’un desert, l’exotisme d’una paradisíaca illa tropical o el casalot més amagat de la meva estimada vella Europa, però no: fou la cosmopolita Nova York. I això per què? Tinc per mi que hi tingué molt a veure el record d’una cançó i de la portada d’un disc. Es titulava “Breakfast in America”, de Supertramp. La possibilitat de marxar (de fugir, més aviat) a la ciutat dels gratacels la lligava amb l’obsessiva idea de “necessito esmorzar a Nova York”. I qui diu esmorzar volia dir passejar i perdre’m pels seus carrers, veure i descubrir, parlar i estimar, conèixer i sentir… en definitiva, viure de veritat.
Aquestes vivències, que ja tenen ben bé quaranta anys, m’han tornat fugaçment a la memòria perquè l’altre dia va morir Rick Davies, considerat l’ànima de Supertramp. Supertramp fou un grup que marcà la nostra generació, com se sol dir. Foren unes quantes les cançons i melodies que acompanyaren els moments de companyia o solitud de la nostra juventut.. Foren també diverses les caràtules que ens segueixen sent familiars. No és només la de la robusta cambrera imitant l’estàtua de la Llibertat, és també la del piano nevat (moments tranquils) o la del paio prenent despreocupadament el sol enmig d’un paisatge industrial (crisi?, quina crisi?), d’inquietant actualitat. Davies tenia ja 81 anys. Definitivament, el temps no corre: vola.
[Imatge: Viquipèdia]
