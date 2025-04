Temps foscos

Per mi que tot està prèviament planificat en algun lloc. Tot just mort i enterrat el papa, esdeveniment al qual els mitjans han dedicat fins a l’avorriment hores i més hores de notícies, comentaris o mems, un altre fet ha agafat el relleu de l’interès informatiu. Em refereixo, òbviament, a l’apagada elèctrica d’ahir, una incidència de prou calibre per tenir tots els canals televisius (tots, eh?) i totes les xarxes socials ocupats minut a minut a fer-ne el seguiment, amb la seva cohort de periodistes, opinadors i experts posant llum a la foscor (és broma) des de tots els punts de vista: sociològic, econòmic, tècnic i, és clar, polític.

A mi no em va afectar perquè el tall de subministrament elèctric no arribà a les Canàries. Avantatges de viure aïllat, literalment. Bé, sí que ens va afectar perquè cap al vespre començaren a fallar la telefonia i ¡horror! també internet. Unes hores sense Vilaweb, sense X, sense Facebook, sense Whatsapp o sense Apalabrados (els trending topic dels meus dispositius) poden ser enutjoses. Res comparable, però, a les aventures patides pels meus coneguts o desconeguts peninsulars, des de quedar abandonats en un tren entre dues estacions fins a patir per la descongelació dels aliments, des de quedar-se tancat en un ascensor fins a trobar-se embussat en una carretera. Tot plegat havia de provocar, lògicament, una sensació de caos que, pel que m’arriba, no va arribar a majors. Sí que es van viure algunes situacions déja vu a la pandèmia: polítics fent compareixences per no aclarir res (afortunadament sense fer-se acompanyar de militars o d’electricistes, que hagués estat l’adequat), ciutadans ansiosos aplegant aigua i paper de vàter dels supermercats o gent que no tenia altra manera de gastar la bateria del mòbil (que s’ha de recarregar amb electricitat, recordem-ho) reenviant facècies de tota mena, incloses enginyoses referències a la Moreneta o a Carles Porta.

Em va donar la sensació que molta gent va viure el drama com si fos un fet inèdit, inimaginable que es produís. Sí que és cert que no són gens habituals unes apagades d’aquesta magnitud i d’aquesta durada, però els que tenim una edat recordem que els talls de llum (o d’electra, com diuen a Tarragona) eren abans ben freqüents. No em refereixo a allò d’endollar més aparells del recomanable i que saltessin els ploms, sinó a apagades generalitzades a tot un carrer o un barri. “És d’ells” era el comentari habitual, que també fèiem servir quan la tele deixava d’emetre i que ara ha recobrat tota la seva força. Quan això passava, tocava com ahir tenir paciència i deixar algun llum amb l’interruptor obert per saber quan tornava el corrent. Una llanterna o una humil espelma eren del tot necessaris. Era el kit de supervivència d’abans, una mica el que l’altre dia ens recomenaven des d’Europa i que tanta gràcia ens va fer. Menys conyetes, doncs, perquè ben útil que hagués estat ahir dilluns.

Superat el tràngol, queda en l’aire la pregunta del milió: què va causar aquest monumental enrenou ciutadà. Com que soc de lletres, no en tinc ni idea. Si ho he entès bé, el tall no va ser provocat per un brusc augment de la demanda, és a dir, que en un moment tan propici com un dilluns a mig matí es van endollar més aparells en cases, indústries i trens, per entendre’ns; no, justament va ser el contrari perquè va ser el corrent generat el que es va desplomar súbitament. Els experts acabaran dilucidant, suposo, la raó d’aquesta anomalia. De moment les administracions han declarat que “no es descarta cap hipòtesi”, manera molt fina de dir-nos que no tenen ni p. idea de què ha passat, però que en tot cas és difícil que es torni a produir. Una afirmació que també feia la màxima responsable de la xarxa elèctrica espanyola que no fa ni dues setmanes assegurava categòricament que era impossible una apagada general, que el sistema de distribució d’electricitat era dels milors del món i que això no era un “orgull patrioter”. Doncs mira.

[Imatge: quan jo era jove, a les llanternes en dèiem lots; enciclopedia.cat]