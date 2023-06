Tanqueu la porta. I no cal que torneu mai més

No sóc d’alegrar-me públicament de les desgràcies dels altres, encara que siguin merescudes. Concebuda com un plat de sopa que es menja fred, la satisfacció que s’experimenta no deixa de ser en el fons una petita rebequeria personal de trajectòria ben curta, que no beneficia a ningú. També hi va el meu caràcter, és clar, que no pot evitar ser conscient que, invertint els papers, ben poca gràcia em faria que algú fes mofa de la meva dissort o, com en el cas que vull comentar, es fes llenya del meu arbre caigut. Avui, però, em permetré fer una excepció a aquesta noble actitud per proclamar als quatre vents (ja ho he fet a Twitter abans) que celebro amb totes les meves forces la caiguda en desgràcia de Ciudadanos i el passi a la vida apolítica, esperem que definitiva, de la Montapollos, coneguda també pel seu nom al Registre Civil, Inés Arrimadas.

És, era (serà?) un partit concebut, dissenyat i muntat per preclares ments lerrouxistes per executar la més miserable de les missions possibles: intentar dividir i enfrontar una societat, la catalana, que amb alguna esgarrinxada se’n sortia prou bé seguint aquell lema-consigna d'”un sol poble” i consensuant el català com una llengua comuna de trobada social i de futur en convivència. Amb aquest objectiu i gràcies a generosos suports econòmics i mediàtics, el partit taronja va emprendre la seva particular croada sembrada de mentides, tergiversacions, provocacions, accions judicials i filibusterisme parlamentari. Vam haver de soportar sentir-los dir, una vegada i una altra, que ens havíem d’ocupar de “les coses que de veritat importen a la gent” quan eren ells, justament, els que es passaven el dia buscant pels als ous lingüístics, identitaris o simbòlics catalans mentre mai no van donar a conèixer les seves propostes de govern de tot el que “importa a la gent”.

Em resisteixo a admetre que hagin aconseguit els seus objectius, el temps dirà, però avui podem cantar les absoltes de Ciudadanos, almenys com a partit amb cara i ulls i influència en el panorama polític català i estatal. Sempre és una petita satisfacció, després de tants disgustos i contrarietats com encara està passant el nostre poble.

[Imatge: lavanguardia.com]