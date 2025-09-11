Sigui com sigui, hi som

Avui, després de molts anys, és el primer Onze de Setembre que no participaré presencialment en cap acte reivindicatiu. Encara que la raó és bàsicament d’ordre diguem-ne logístic-personal (em resulta complicat desplaçar-me a Barcelona o a Tortosa per a la manifestació), és ben cert que la meva discreta absència de la celebració de la Diada Nacional pot ser llegida com un signe, en clau personal, de la desmobilització, la desorientació o el cansament que amara els darrers anys el catalanisme i l’independentisme.
És cert que, més enllà d’aquest sentiment de derrota, els partits i les entitats continuen la seva acció, la seva lluita i la seva presència en el dia a dia, bé que amb coneguts errors estratègics els primers i amb notòries i decebedores lluites internes les segones. Les renovacions de les cúpules d’uns i altres comencen a ser una necessitat ineludible. També hi ha la irrupció de noves formacions amb missatges destinats al sempre benvingut debat d’idees: si demanem foc nou al panorama polític catalanista, no menyspreem de bones a primeres les aportacions que s’hi fan, ens agradin o no. I finalment, hi ha l’acció individual o anònima de la gent, la que està al peu del canó malgrat (o precisament, degut a) l’acció o inacció de la classe política de sempre.
Una iniciativa senzilla i impactant que acabo de descobrir a les xarxes, com no, és una plantilla destinada a fer pintades en qualsevol superfície (se suposa que respectant edificis) i que, juntament amb l’estelada resa “Hi som”. Res més. Un missatge modest que recorda a tothom, combregui o no amb nosaltres, que la causa de Catalunya segueix el seu curs, malgrat obstacles i contratemps, malgrat manipulacions o apagades informatives a càrrec dels mitjans enemics o dels nostrats subvencionats, malgrat la sensació d’inevitable final de cicle d’allò que acabà batejant-se despectivament com “procés”. No, el procés no s’ha acabat. Si ens referim al de l’octubre de 2017, cal recordar que encara hi ha gent a l’exili o inhabilitada, la repressió d’aquells episodis encara no s’ha clos. Precisament per això, costa d’entendre que aquestes persones que continuen lluny de casa o tenen prohibit presentar-se a eleccions proposin estratègies desconcertants o condemnades al fracàs com s’està veient. I si hem de donar per tancat aquell procés, si ja és cosa del passat, és obvi que cal obrir-ne un de nou: nous actors, noves formacions, noves idees, noves raons… Un nou “com” i no el “perquè” de sempre, com bé deia el professor Cardús fa alguns dies en un encertat article.
L’Onze de Setembre hauria de servir no tant per commemorar o celebrar res ni per reivindicar res, sinó per reflexionar en un moment de cicle descendent què cal fer i com cal fer-ho, des de la generositat, el sentit comú i el realisme. Hi som, oi? Doncs, som-hi!
Bona Diada Nacional 2025! Visca Catalunya lliure!
