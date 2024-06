Si la vida et dona llimones

Avui, un fet insòlit. M’he trobat a la porta de casa un cistell ple de llimones curosament embolicat amb cel·lofana. L’inesperat obsequi anava acompanyat d’un senzill paperet que n’explicava el motiu i la procedència: era dels nous veïns del costat, paret amb paret (que encara no conec personalment) que m’oferien aquestes fruites dient “perdó per les molèsties”. He quedat una mica descol·locat. Sí que sabia que venien llogaters nous perquè havia sentit algunes veus gairebé imperceptibles i per aïllats sorolls i remors en cap cas molestos, inequívocament procedents d’obres a la casa (martells, taladradora…). Que unes persones (no sé ni quants són, ni l’edat, ni la procedència, ni res) s’instal·lin a una casa de manera tan discreta i que tot i així tinguin el detall d’oferir un present als seus veïns és, com a mínim, sorprenent en els temps que corren. Em sembla que ja n’he parlat alguna vegada, en aquest bloc. Quan els estadants de les cases canvien amb tanta freqüència, quan es generalitzen els impersonals pisos turístics, quan la cultura de la proximitat, coneixença, confiança i interrelació entre els veïns va a la baixa, no és estrany que una mostra tan agraïda i humana com l’atenció d’avui hagi d’elevar-la a la categoria de notícia i esbombar-la als quatre vents. Em pregunto què en faré, de tantes llimones. Segurament aniran a les amanides, a algun plat de peix o marisc, a un refresc o, definitivament, a algun experiment pastisser (soc un negat absolut), que hauré d’oferir aviat als meus misteriosos veïns en forma de justa contraprestació. Què menys.

[Imatge: vadegust.cat, pixabay]