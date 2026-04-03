La Setmana Santa ja torna a ser aquí. Vivim un cert revival de la cosa religiosa, específicament la cristiana, i vull creure que l’encimbellament d’alguna cantant choni del nostre país no hi té res a veure. Tot al contrari, el creixent interès més o menys sincer de la nostra societat per tot allò que té a veure amb la fe i l’esperit cal considerar-lo com un mar de fons que de fa anys ja es deixava sentir i que tot just ara es manifesta amb tota la seva intensitat com a reacció (en el bon sentit de la paraula) a un món ofegat pel materialisme, el consumisme, la deshumanització, la incultura o la pèrdua de valors i, no cal dir-ho, contra les estupideses progres. Les esglésies, segons ens diuen, tornen a omplir-se. La joventut comença a agafar-li gust a una certa manera de viure l’espiritualitat, amb l’ajuda de llenguatges escaients. La religió és redescoberta per determinats sectors de la societat com un refugi enfront de tantes incerteses com ens depara el present i l’avenir. És d’esperar que tot plegat no acabi essent una moda passatgera.
En coherència amb aquest estat de coses, ahir em vaig unir a una de les moltes tradicions d’aquesta Setmana Santa. Ho vaig fer des del màxim respecte però també des de les reserves que segueixen separant-me del “nucli dur”, diguem-ho així, de la pràctica i la vivència religioses. Era Dijous Sant i vaig fer la denominada Visita als Set Monuments. Aquesta tradició, almenys a Las Palmas, consisteix en visitar successivament set esglésies representatives de la ciutat (les més antigues o monumentals) i resar-hi o meditar breument. No representen les Set Paraules com em pensava sinó els set trajectes que seguí Jesús des de la Santa Cena fins al sepulcre. Els set temples visitats foren, per aquest ordre, l’ermita de San Telmo, l’església franciscana de San Antonio de Padua, la parròquia de San Francisco de Asís, la Catedral, l’església de San Francisco de Borja, la parròquia de Santo Domingo i, finalment, la de San Agustín. No cal dir que la concentració de gent a tots ells era màxima, però una certa sensació d’aclaparament (cues, sorolls) quedà compensada per l’agradable constatació d’un eppur si muove en una societat com la nostra que es resisteix a donar-ho tot per perdut.
[Imatge: altar de l’església de San Francisco de Asís, foto de l’autor]
