Avui és Sant Magí, patró de Tarragona. Per segon any consecutiu, i per raons conegudes de tots, la festa major petita es celebrarà amb limitacions i restriccions. Haurà quedat un programa molt deslluït i, si se’m permet la broma, “aigualit”, ja que l’aigua és la protagonista anual de la festa. En tot cas aquest any tampoc faltarà a la cita.

Malgrat tot, bona diada de Sant Magí a tarragonins i visitants!

[Imatge: usuaris.tinet.cat/tarraco]