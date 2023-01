Saint-Saëns a Las Palmas

Fins al 10 de febrer es podrà visitar a la Casa de Colón de Las Palmas l’exposició “Camille Saint-Saëns en Gran Canaria”, un reconeixement al músic i intel·lectual francès que tingué una especial vinculació amb les illes Canàries.

Nascut a París el 1825, Saint-Saëns fou compositor, intèrpret de piano i orgue i director de les seves obres simfòniques i, a més d’un home de bastos coneixements enciclopèdics, un constant i curiós viatger que el dugué a viatjar per tota Europa, Rússia, Indoxina, Sudamèrica i Algèria, on morí el 1921. Després de desplaçar-se diverses vegades a Barcelona, on seria contractat per dirigir concerts i on establiria amistats, l’hivern de 1889 va recalar per primera vegada a Gran Canària, buscant el suau clima que el fes recuperar físicament i anímica. Hi tornaria el 1894 (com en l’anterior ocasió, en vaixell des de Cadis) i de nou cada hivern entre 1897 i 1900. Fruit d’aquestes estances serien fins a trenta composicions musicals, entre òperes, cançons, un quartet de corda, música de cambra i simfònica o obres corals i d’orgue. Algunes d’aquestes creacions sorgirien a la Villa Melpómene, a Guía, propietat del seu amic i cònsol francès Jean Ladevèze. S’integrà a la societat grancanària, col·laborant amb nombroses iniciatives, institucions i societats i seria nomenat Fill Adoptiu de la Las Palmas. Com un simple turista i d’incògnit, visitaria també Tenerife i possiblement Lanzarote i La Palma. La seva darrera visita a Gran Canària seria el 1909, quan recolliria altres diplomes i reconeixements que guardaria amb la seva correspondència i multitud de records canaris a la seva residència a Dieppe (Normandia), que després esdevindria un museu.

L’exposició a la Casa de Colón, un merescut reconeixement a la figura del músic i intel·lectual francès algun temps després del centenari de la seva mort el 2021, s’organitza en tres grans blocs temàtics: la societat de l’època, la producció científica i cultural del moment, i la música i els músics, a través dels quals es mostra la presència de Saint-Saëns a les Canàries, que amb la seva col·laboració contribuí al desenvolupament del fin de siècle insular.

[Imatge: caricatura de Saint-Saëns feta per Francisco González i conservada al Museo Canario; informacions extretes de casadecolon.com, a partir d’un text de Dionisio Rodríguez Suárez, comissari de l’exposició i membre de la Societé Camille Saint-Saëns de París]