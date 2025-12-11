Resposta a una carta de l’OCB

El dia 8 de desembre passat els socis de l’Obra Cultural Balear vam rebre un llarg correu on, encaixonat entre quatre paràgrafs d’autobombo, n’hi havia un cinquè que, si no s’estava al corrent del que havia passat dies enrere, resultava una mica desconcertant: s’hi afirmava que “en la bassa putrefacta en què es converteixen, massa sovint i dissortadament, les xarxes socials, se’ns ha acusat, alhora i de manera delirant, de ‘còmplices del genocidi del poble palestí’ i d’antisemites (d’antixuetes, fins i tot)” i que “No consentirem que els intolerants, de cap bàndol, facin servir l’OCB com a camp de batalla dialèctic per a dirimir les seves fílies i fòbies particulars”. Calia ser coneixedor d’un incident anterior del qual només m’havia arribat el titular però no els detalls: la cancel·lació d’una conferència de l’estudiosa dels xuetes Laura Miró que s’havia de fer a Manacor. La conferenciant ha afirmat que l’anul·lació de l’acte (ja programat i anunciat en mitjans) fou deguda a pressions de grups propalestins i d’Arran contra ella, que no s’amaga de simpatitzar amb Israel. Miró també es referia a les anades i vingudes de la pròpia entitat en aquest afer.
A la vista del poc aclaridor correu d’OCB, m’he decidit a demanar-los explicacions:
“Bon dia,
‘Atentament”
Tot fa sospitar que, a falta d’una confirmació de l’OCB, ens trobem davant un nou cas de típica cancel·lació woke. Lamentaria que la prestigiosa entitat balear entrés en aquests viaranys. Fa algun temps també Òmnium Cultural ens ha donat un disgust en aquest sentit.
Confio que tot sigui un malentès.
[Imatge: centpercent.cat]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!