11 de desembre de 2025
Política
Resposta a una carta de l’OCB

El dia 8 de desembre passat els socis de l’Obra Cultural Balear vam rebre un llarg correu on, encaixonat entre quatre paràgrafs d’autobombo, n’hi havia un cinquè que, si no s’estava al corrent del que havia passat dies enrere, resultava una mica desconcertant: s’hi afirmava que “en la bassa putrefacta en què es converteixen, massa sovint i dissortadament, les xarxes socials, se’ns ha acusat, alhora i de manera delirant, de ‘còmplices del genocidi del poble palestí’ i d’antisemites (d’antixuetes, fins i tot)” i que “No consentirem que els intolerants, de cap bàndol, facin servir l’OCB com a camp de batalla dialèctic per a dirimir les seves fílies i fòbies particulars”. Calia ser coneixedor d’un incident anterior del qual només m’havia arribat el titular però no els detalls: la cancel·lació d’una conferència de l’estudiosa dels xuetes Laura Miró que s’havia de fer a Manacor. La conferenciant ha afirmat que l’anul·lació de l’acte (ja programat i anunciat en mitjans) fou deguda a pressions de grups propalestins i d’Arran contra ella, que no s’amaga de simpatitzar amb Israel. Miró també es referia a les anades i vingudes de la pròpia entitat en aquest afer.

A la vista del poc aclaridor correu d’OCB, m’he decidit a demanar-los explicacions:

“Bon dia,

‘Soc soci d’OCB de fa bastants anys i sempre l’he considerat una valuosa i necessària entitat en defensa de la llengua i la cultura catalanes a les Illes. Fins ara mai n’havia tingut cap queixa. Per això m’ha causat una certa estranyesa aquesta “informació als socis”, que després d’un llarga introducció sobre la presència i èxits de l’OCB, que no venen al cas, s’intenta justificar el que ha estat el trist episodi de la cancel·lació de la conferencia de la Laura Miró Bonnín.
‘En lloc de d’insistir en defensar el bon nom de l’entitat (que comparteixo), el que volem els socis, diria que exigim, és que doneu detalls del que va passar en aquest cas, confirmant o desmentint les circumstàncies de la cancel·lació de la conferència:
‘És cert que hi va haver pressions de grups propalestins?
‘Per què, si és cert, es va optar per fer marxa enrera?
‘Esteu d’acord amb què al nostre país s’ha de poder parlar de tot, també d’Israel i dels jueus, sense ser acusat de sionista o antipalestí?
‘Lamentaria que aquest episodi quedés sense una resposta adequada als 5.000 socis de l’entitat.

‘Atentament”

Tot fa sospitar que, a falta d’una confirmació de l’OCB, ens trobem davant un nou cas de típica cancel·lació woke. Lamentaria que la prestigiosa entitat balear entrés en aquests viaranys. Fa algun temps també Òmnium Cultural ens ha donat un disgust en aquest sentit.

Confio que tot sigui un malentès.

[Imatge: centpercent.cat]

 

