Aquest és el títol d’una coneguda pel·lícula espanyola de terror del 1976 que vaig poder veure, inclosa en un cicle de la Filmoteca Canària, dimarts passat. És curiós, hagués jurat que ja l’havia visionat fa anys i de fet recordava algunes escenes, però no. A certes edats, la memòria comença a fer males passades, en aquest cas benvingudes perquè ¿Quién puede matar a un niño? és d’aquells films que millor no saber-ne espòilers ni desenllaç final.
La direcció i el guió són del gran Chicho Ibáñez Serrador, tant conegut pel televisiu “Un, dos, tres, responda otra vez” com aclamat per les seves produccions d’intriga, suspens i terror. La pel·lícula que comentem n’és una. Va d’una parella de turistes que decideixen atènyer una petita illa de la costa mediterrània (una fictícia Almanzora) per passar-hi uns dies. La doble sorpresa que es troben en arribar-hi és que els adults han desaparegut mentre que els únics habitants, els nens, observen una estranya conducta, amb mirades i silencis intimidants. Aviat la inquietud deixa pas a les escenes violentes i al terror a càrrec dels aparentment innocents nens de l’illa. Conforme es contempla la cinta (que pot arribar a ser realment angoixosa en alguna escena) és inevitable remetre’s a un gran clàssic del cine de misteri i de terror com és Els ocells de Hitchcock: les aus, com els menors d’aquesta pel·lícula, ataquen els adults sense motiu aparent, la qual cosa reforça l’enjòlit, si bé en aquest cas l’obra de Serrador sí que dona algunes pistes, començant per la llarga presentació dels títols de crèdit.
En el capítol artístic, la majoria d’actors començant per la parella protagonista són ben desconeguts, inclosos és clar els centenars de nens i nenes que hi apareixen (i que avui rondaran la seixantena). La majoria dels exteriors foren rodats en un indret tan poc marítim com Toledo. Sí que apareix Sitges (simulant ser una suposada Belavís) i Menorca. Tampoc es va rodar res a l’illa de Tabarca, com erròniament jo pensava, malgrat ser l’escenari ideal per a aquesta pel·lícula: potser els veïns s’hi negaren en rodó… Per cert que en un moment del film es veu la situació exacta d’Almanzora… davant de l’Ametlla de Mar! La banda sonora va a càrrec de Waldo de los Ríos, un músic avui segurament desconegut per les noves generacions però que en el seu moment va gaudir de fama.
En resum, una excel·lent pel·lícula que aconsegueix deixar-te amb l’ai al cor, que era el que volia el Chicho.
* Crèdit de la imatge: rtve.es
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