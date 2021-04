Què posa al meu DNI?

He llegit suficients comentaris menyspreant el nou carnet del Consell per la República (procedents tant d’enemics com de foc amic) com per decidir-me a tenir-lo, més aviat del que tenia pensat. El tràmit és ben senzill. Dit i fet.

Aquest carnet o targeta digital té més significació de la que es pensa la gent, el que passa és que pateix del mateix problema que tot el que fa referència al mateix Consell: no s’ha explicat prou bé per a què serveix i, sobretot, per a què servirà en un futur ben proper. L’editorial d’avui de Vicent Partal compleix, en certa manera, aquesta funció de resoldre dubtes en aquest sentit.