Informo al distingit públic d’aquest bloc que avui dimarts i 13, a les 11 del matí, he rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid. Era d’Astra-Zeneca. No s’han reportat incidències remarcables fins al moment. Com que no he pogut fer-ho a Tarragona, m’he hagut de desplaçar a Cambrils. No deixa de ser paradoxal que l’autoritat sanitària m’obligui a trencar el confinament comarcal, però així de surrealistes s’estan tornant les coses. El procés ha estat molt àgil i perfectament organitzat, amb un únic però: en cap moment he hagut de mostrar ni el DNI ni la targeta sanitària, és a dir, la persona que ha rebut la vacuna dient que era jo potser no era jo. No sé si m’explico. Potser ha estat una badada del personal, d’altra banda molt amable, però és convenient remarcar-ho ateses les continuades polèmiques que van generar tots els casos de consellers, alcaldes, generals, bisbes o infantes saltant-se l’ordre establert.

La relació de la societat amb les vacunes no deixa de sorprendre’m. Tota la vida havia tingut clar que era (i és) un gran avenç científic pel que fa al benestar sanitari de la humanitat, al costat de descobriments com l’anestèsia, la penicil·lina o altres, i en poc temps ens assabentem que són legió els talossos que hi estan en contra per motius ideològics o directament irracionals. Podríem respectar-los en tant que formulen opinions o expressen creences, però en realitat són un autèntic perill públic. Trobaria molt bé que les vacunacions fossin obligatòries: aquí no caben llibertats individuals ni objeccions de consciència.

Parents llunyans d’aquesta massa de pallassos són tots aquells que ara els puja la mosca al nas per les notícies que arriben sobre efectes secundaris i indesitjats. Còmplice obligat: els mitjans de comunicació, creant alarmes innecessàries per casos aïllats entre milions de dosis subministrades. Fa fins i tot una mica de vergonya recordar-los que les aspirines, l’Ibuprofen i els anticonceptius (o el Viagra!) poden causar, i de fet causen, més maleses proporcionalment. Però així és la gent. Contra ells no hi ha vacunes possibles, ni d’una dosi ni de dues, ni anglesa, ni russa, ni de nevera, ni de congelador.

