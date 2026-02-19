Porta’m llet, arròs… i quatre cogombres

Ja fa anys em va agafar la dèria de recollir les llistes de la compra que, en forma de notes o paperets, la gent oblida als carros o als cistells dels supermercats. Els trobava curiosos, fins que en un moment determinat vaig deixar de col·leccionar-les. De fet havien quedat oblidades en un calaix. Redescobrint-les, penso però que es tracta d’uns documents amb un cert interès sociològic, ja que ens donen pistes de què compraven i com ho feien els consumidors de Tarragona (que és on vaig fer el “treball de camp”) entre els anys 2011 i 2020: com es pot veure, ja ha plogut bastant però les dades que se’n desprenen no han perdut vigència perquè els hàbits de compra tampoc han variat pràcticament gens en sis anys.
Heus aquí les dades. El total de notes recollides va ser de 62.
Anys. Entre 2011 i 2012, 25, entre 2013 i 2015, 19, i entre 2016 i 2020, 18. Com es pot comprovar, cada vegada el període és més llarg i el nombre de llistes de la compra més reduït. O la gent té cada vegada més memòria o era jo el que anava perdent vista localitzant paperets arrugats i abandonats al fons de les cistelles.
Paper usat. Abunden els papers extrets de blocs de notes (27), siguin en blanc o siguin de procedència comercial (medicaments, refrescos, un hotel… fins i tot una clínica veterinària). Els simples trossos de paper (15) o fulls de llibretes d’espiral (5) hi tenen una bona presència. La resta (15) és prou variada i curiosa: reversos de tiquets de la compra (no necessàriament del mateix supermercat), post-it, comprovants bancaris, el revers d’un paper de la Seguretat Social i, fins i tot, una papereta electoral (de Convergència i Unió, per ser exactes).
Instrument d’escriptura usat. Guanya per majoria el bolígraf (52), enfront del llapis (5) i del rotulador o ròtring (5).
Nombre d’articles. Dominen les llistes curtes: 46 fins a 9 productes, 16 amb 10 o més productes.
Llengües. Més de la meitat estan escrites en castellà (35), mentre que un nombre no menyspreable (15) ho és en català, si bé amb alguns castellanismes o paraules mal escrites (lejía, trinchat, almeja, suavitsan, pavo, verduritas, champú, a més de unes grasioses, és a dir unes gasoses). La resta, fins a 12, són també bàsicament en castellà però hi destaca la presència de molts mots en català, ben o mal escrits: pa, pernil, toballons, peix, cuixas obertas, badella, pomas, raim, ous, monjetas… Observi’s l’abundància de plurals en –as: un segle després de les polèmiques prefabrianes, alguns conciutadans van per lliure al respecte. Val a dir que totes les llistes són, lògicament, manuscrites, i en molts casos ha estat complicat desxifrar les paraules: un xibita zerveza m’imagino que fa referència a la Xibeca, i un limpia swiles suposo que devia ser un limpiasuelos.
Marques comercials. Significativament, fins a 49 articles són designats amb la marca comercial corresponent. Les que tenen dos o més productes són: Coca-cola (6), pa Bimbo (5), Cacaolat (3), formatge Philadelphia (3), Vichy (3), Donuts (2), cervesa Shandy (2) i una altra cervesa, la Xibeca (2). Sense ànim de fer publicitat, cal esmentar també altres marques com a representatives de l’imaginari popular (Fairy, Pato WC, Don Limpio Baño) i les que, presumiblement, s’usen amb caràcter antonomàsic (Tàmpax o Kleenex), és a dir, que no necessàriament és aquesta l’etiqueta buscada sinó el tipus de producte.
Curiositats. Finalment, el capítol més agraït d’aquest petit estudi són les peculiaritats d’algunes de les notes trobades. Podem dividir-les en diversos apartats. El primer és el que revelen intimitats familiars: “vi àvia”, “aigua Marc”, “pasta dents Sílvia” o un “sopar demà”, que hem de deixar a la imaginació. El segon és l’escatològic: sorprèn un papel culo per referir-se al paper higiènic. Després hi un misteriós i bilingüe paper pergamino i un graciós coñac malo. Finalment, a algú li van haver d’explicar què era exactament el que calia comprar: 4 pepinos con plástico que llevan precio. Més precís, impossible.
No tinc cap mena de dubte que alguna institució acadèmica ha dut un estudi d’aquestes característiques amb el rigor científic exigible, però no en tinc coneixement. Vés a saber si soc jo el pioner en aquesta mena de treballs… El que sí que he descobert és algú altre que també s’entretenia a col·leccionar llistes de la compra, però en el seu cas li van servir d’inspiració literària. Es tracta de l’alacantina Jara Van Herpt (Oda a la lista de la compra, de la qual extrec la il·lustració de l’apunt).
[Imatge: neo2.com]
