‘Polònia’: divertit sí, inofensiu també

Vaig veure ahir el programa especial del “Polònia” a TV3 (o com es digui ara) i no em queda altre remei que unir-me al cor de veus i d’opinions que han anat sorgint les darreres hores. Pel que he anat llegint, la gent valora que el programa continua apostant per una certa transgressió, encara avui insòlita si ho comparem amb el que (no) es veia no fa tant de temps (penso, és clar, en les caricaturitzacions de la família reial) i en reconeix l’excel·lència en els seus aspectes tècnics i interpretatius. En contrast, alguna cosa se’ns fa estranya quan aquesta sàtira transgressora, rient-se del mort i del qui el vetlla, continua fluint setmana rere setmana sense que doni lloc a polèmiques, reaccions dels afectats o accions judicials per part d’ofesos o primmirats.
Sí que és veritat que el món i la nostra societat, fins i tot en aquest curt període de vint anys, ha canviat molt, la guerra de tots contra tots és el pa de cada dia i les bromes, les sàtires, les crítiques, els insults, les desqualificacions o les sortides de mare són tant omnipresents com fugaces i condemnades a l’oblit. Això explicaria la condescendència amb què les “víctimes” i les respectives formacions polítiques responen als gags més o menys enginyosos del “Polònia”, però és que no és condescendència, és apropiació en benefici propi. Avui a qualsevol persontage públic li surt políticament rendible aparèixer en qualsevol programa, tingui el tractament que tingui, i acceptar de bon grat les mil i una facècies contra ell, en una palmària demostració que té sentit de l’humor i que és demòcrata com el que més. La cosa ve de lluny: recordem aquell dirigent d’Izquierda Unida, ja fa anys, que no va parar quiet fins aconseguir sortir com a ninot en un famós programa de Canal+. Que parlin de mi, encara que sigui malament. Si no se’n riuen de tu, si no et caricaturitzen, si no tens un reporter televisiu preguntant-te rucades, tens un problema.
Arribats a aquest punt, sembla clar que el propòsit del “Polònia”, que en un principi teòricament era el de qüestionar el poder i subvertir en certa manera l’ordre sense més armes que l’humor i la llibertat d’expressió amb les mínimes limitacions possibles, ha fracassat vint anys després del seu sorgiment. La prova, incontestable, la vam tenir ahir en l’aforament del teatre Victòria, repleta de polítics, periodistes i altres personatges públics, tot l’establishment tant en versió autonòmica com independentista domesticada, rient obertament les actuacions (divertides, ningú ho nega) dels actors del programa. Al respecte, feia una mica de pena veure entre el públic distingits represaliats assistint a un espectacle que semblava dir a espectadors i televidents que “aquí no ha passat res”, el xou ha de continuar. I sí que han passat coses, com és sabut, i el pitjor de tot és que encara no han acabat de passar. Ens oblidem massa fàcilment que el cap de l’oposició d’aquest país que és capaç de riure’s de si mateix amb aquest programa encara és a l’exili. Si el “Polònia” s’ha adaptat si us plau per força a la “nova normalitat” d’Illa i els seus sequaços, i així ho sembla, ja no és el meu programa. Divertit i inofensiu, però no és el meu programa.
[Imatge: elmondelatele.cat]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!