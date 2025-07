Amb la mort de Toni Cruz se’ns en va la tercera part de La Trinca i per tant un altre trosset de la nostra infantesa i joventut. Efectivament, el trio de Canet de Mar va posar-nos una banda sonora ben especial, catalana, reivindicativa, però també festiva i “patxanguera”, apta per a tots els públics, edats i sensibilitats. Ens arribà “per salvar la humanitat” segons deien ells mateixos i ben aviat ens salvaren, fins a cert punt, del tedi del tardofranquisme amb les seves enginyoses i humorístiques creacions a ritme dels més diversos gèneres. La festa major, Cruyff, els bidets, l’estatut del 79, el sexe, el cop del 23-F, l’Opus, fins i tot les patates, tot era susceptible de convertir-se en cançons i en vinils reproduïts una vegada i una altra a les llargues tardes dominicals.

Amb els anys, com en tot a la vida, La Trinca patí allò del morir d’èxit. La seva incursió al mercat espanyol, cantant en castellà, ja els va suposar el rebuig d’una part del seu públic fidel (m’incloc) que, vist el panorama actual, tampoc era per tant. Després emprengueren projectes tant empresarialment satisfactoris com culturalment qüestionables, al ritme que marcaven els nous temps, i la firma de dos d’ells (el de la barba sabé retirar-se a temps) estava darrera d’alguns dels subproductes televisius en un moment en què la lluita per l’audiència, igual que ara, ja no entenia de subtileses ètiques.

En fi, com sempre que diem adéu a algú popular, quedem-nos amb el record de tots els bons moments que ens va fer passar amb el seu talent creatiu, i Toni Cruz i els seus dos companys en tenien, indiscutiblement.

[Imatge: lafonoteca.net]