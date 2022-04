Per amor a una ciutat: professons

Poc després de la fundació de Las Palmas, al segle XV, ja s’organitzaven actes de culte relacionats amb la Setmana Santa, promoguts pels primers convents franciscans i dominics. Abans de 1579 ja existia a Vegueta, barri fundacional de la ciutat, la cofradia de la Vera Cruz (dalt, actual imatge, del 1780). Del segle XVII és l’emblemàtica (i de curiós nom) cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de la Porteria Coronada. Al tombant dels segles XVIII i XIX és presidit per la producció artística de l’escultor José Luján Pérez, autor de la meitat de les imatges que sortien en processió en aquella època. La desamortització de 1835, amb la supressió de comunitats religioses, afectà sensiblement la Setmana Santa de la ciutat que, malgrat tot, mantingué cultes i processons. La darrera fita d’aquesta història multisecular és la creació de la Junta de Setmana Santa (1928).

L’atepeït programa d’actes inclou, el diumenge de Rams, la processó de La Burrita, entrada de Jesús a Jerusalem (esquerra), des del seu temple matriu, l’ermita de San Telmo, al bell mig de la ciutat; el dimecres sant, la processó d’El Santo Encuentro pels carrers de Vegueta, des de la parròquia de Santo Domingo de Guzmán fins la Catedral; el dijous sant, les visites als monuments; el divendres sant, el Via Crucis del Santísimo Cristo del Buen Fin, la processó de Las Mantillas (dita així per la nodrida presència de senyores amb mantilla canària) i la del Santo Entierro, multitudinària (quinze passos que congreguen cinquanta mil persones); clou la Setmana Santa palmera la processó del Retiro y Silencio, la més antiga (d’abans de 1636) presidida per la ja esmentada Nuestra Señora de la Soledad de la Porteria Coronada (dreta).

Aquesta és la imatge més venerada de la ciutat. És del tot curiós això de porteria coronada. Prové de la imatge venerada a la porteria del convent de San Francisco de Asís, el segle XVI que, diuen, fou un regal d’Isabel la Catòlica. El 1587 se’n fundà la cofradia corresponent. Amb l’atac de l’holandès Peter van der Does, es creu que la imatge desaparegué amb l’incendi al convent (1599). L’actual, del segle XVII i d’autor desconegut, fou coronada canònicament el 1964.

