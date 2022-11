Per amor a una ciutat: motius filatèlics (1)

La ciutat de Las Palmas de Gran Canaria ha estat, al llarg de la història, motiu d’il·lustració en diversos segells de l’administració postal espanyola. En veurem uns quants en tres apunts. Avui, esdeveniments històrics.

El 1978, amb motiu del cinquè centenari de la fundació de la ciutat, es posà en circulació una sèrie amb tres valors. El primer reprodueix un plànol del segle XVI on és fàcil distingir els actuals barris de Vegueta i Triana, separats per la llera del Guiniguada:

El segon és il·lustrat amb una imatge de l’ermita de San Antonio Abad, també a Vegueta, una petita església del 1757 que substituí una d’anterior edificada després de la fundació de la ciutat i on es fama que hi resà Cristòfor Colom poc abans d’emprendre l’aventura americana, com així recorda una placa a l’entrada:

El tercer motiu de la sèrie commemorativa és una vista idealitzatzada de Las Palmas des del mar, com devia ser al segle XVI. Hom pot distingir a la dreta el que coneixem com Isleta, unida a la resta del territori per un istme i al davant, a la rada que seria el Puerto de La Luz, una nodrida presència de vaixells:

El 1999 s’emití un segell rememorant la defensa de Las Palmas quatre-cents anys abans, quan la ciutat fou assetjada durant dues setmanes per les tropes holandeses comandades per l’almirall Pieter van der Does. La il·lustració recorda, per la seva disposició, l’anterior: a la dreta destaca en primer pla el castell de La Luz, situat a la Isleta, i de nou el Puerto de La Luz, que donaria origen a l’actual port:

[continuarà]

[Imatges: sellosfilatelicos.com]