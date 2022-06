Per amor a una ciutat: en plenes Fundacionales

S’acosta Sant Joan. A Las Palmas també és un dia festiu, i no només per ser el solstici d’estiu, sinó també perquè es commemora el 544è aniversari de la fundació de la ciutat, motiu per celebrar les “Festes Fundacionals”. Enguany aquestes es concreten en un atapeït programa d’actes (repartits per molts escenaris) que començaren el dia 3 de juny, amb un pregó a càrrec de José Manuel Brito López, director d’orquestra i compositor. En el seu parlament, Brito (dreta) comparà la ciutat amb “una orquestra amb més d’un centenar de barris que es congreguen en cinc districtes, on tots persegueixen el bé comú de la convivència”.

Fins al dia d’avui, la ciutadania ja ha fruït de nombroses activitats culturals. Per exemple, diverses representacions de Tamora, versió lliure del Titus Andrònic, de William Shakespeare; “Naifest”, trobades de música popular (parrandes, timples, fins i tot salt del pastor canari); decisions dels jurats del 25è premi de Poesia i 10è premi de Fotografia Ciudad de Las Palmas; el divendres passat, nit de boleros, amb l’incombustible Caco Senante (esquerra), seguit el dia següent per un recital de Joan Manuel Serrat, encara més provecte. M’he deixat molts altres esdeveniments i activitats.

Avui dimarts està prevista l’actuació, en dues vies cèntriques de la ciutat, dels estudiants del Conservatorio Superior de Música de Canarias i de l’Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas. Demà dimecres, representació de Velas y vientos / Veles e Vents, de la companyia Xarxa Teatre, de Vila-real (a sota). Dijous 23 és la revetlla: després d’un acte institucional de lliurament d’honors i distincions, començarà de nou la part lúdica, a càrrec de Ruts y la Isla Músic, David Bustamante, Totó Noriega i l’Orquesta Mondragón, que acabarà amb un castell de focs artificials a, com no, la platja de Las Canteras. El dia de Sant Joan, qui vulgui, podrà escoltar Ilegales, i dissabte Fito y los Fitipaldis. Ha quedat un programa un pèl vintage, però si algú no en té prou, diumenge podrà gaudir de bailes de antaño, amb l’orquestra Star Music; l’entrada són 6 euros, però serà gratuït pels més grans de 65 anys, tot un detall.

[Imatges: laprovincia.es, radiofaycan.com, eldiario.es, xarxateatre.com]