Per amor a una ciutat: dret a decidir

Des d'avui dia 10 fins al 24 de novembre els veïns de Las Palmas podrem votar les propostes presentades per la mateixa ciutadania en el marc dels Pressupostos participatius municipals. Les votacions seran tant mitjançant la plataforma https://decide.laspalmasgc.es/ com en els punts presencials de tres districtes de la ciutat (Centro, Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya i VeguetaCono SurTafira). En els altres dos (Ciudad Alta i Isleta-Puerto-Guanarteme) les propostes presentades passaran directament a la fase d'execució, ja que l'import no cobreix l'assignació del districte.

Aquestes són les propostes del veïnat, amb la quantitat pressupostada:

Districte Centro:

Jornades Aprenentage-Servei (ApS): 5.000,00 €

Jornades sobre Esclerosi Múltiple: 5.000,00 €

Parc infantil al carrer Pino Apolinario: 15.000,00 €

Arrenjament de voreres al carrer Ana Benítez: 327.000,00 €

Millores al parc i instal·lació de gespa artificial en pista al Risco de San Nicolás: 45.000,00 €

Cota zero dels passos de vianants dels carrers León y Castillo, Luis Doreste Silva, Tomás Morales i Pío XII: 38.000,00 €

Asfaltat del carrer Padre Pedro San Sainz, Lomo Apolinario: 81.000,00 €

“Apostando por la accesibilidad en la comunicación”: 3.000,00 €

Asfaltato del carrer Ana Benítez: 222.000,00 €

Millores del Centre Cívic de Lomo Apolinario: 35.000,00

Districte Ciudad Alta:

Prevenció d’accidentes a Siete Palmas: instal·lació de reductors de velocitat: 52.000,00 €

Millora del trànsit del carrer Pintor Juan Guillermo: 8.000,00 €

Guardias muertos (reductors de velocitat): 18.000,00 €

Parc La Estrella: 300.000,00 €

Conscienciar la població sobre l’ús uso d’espais públics per a les seves mascotes: 15.000,00 €

“Aprende a ser un adulto”: 15.000,00 €

Lomo de asno (reductor de velocitat) a avinguda Pintor Felo Monzón (baixada): 27.000,00 €

Lomos de asno al carrer Agustina de Aragón: 9.000,00 €

Reasfaltat de vies i pintar: 114.000,00 €

Col·locació de passamans o tanca semicircular: 14.000,00 €

Fresatge i repavimentació integral del carrer Singra en els seus dos trams: 23.000,00 €

Districte Isleta-Puerto-Guanarteme:

Rebaixos de voreres al carrer Tauro entre Gordillo i Pérez Muñoz: 23.000,00 €

Enllumenat nadalenc a diferents zones del districte: 60.000,00 €

Tallers de bola canària: 10.800,00 €

“Preparándose para el tsunami”: 15.000,00 €

Reformes al castell de La Luz: 40.000,00 €

Taules de ping pong: 16.000,00 €

Young summer: 6.000,00 €

Reductors de velocitat al carrer Faro i pas de vianants: 19.000,00 €

Asfaltat i plantació d’arbres a carrer Pérez Muñoz: 152.000,00 €

Districte de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya:

Compra de cadires per al local social de Piletas: 10.000,00 €

Ajardinament i parterre a l’entrada del local social de Piletas: 40.000,00 €

Fanals a plaça Piletas: 4.000,00 €

Canvi de lluminàries per led a Piletas: 200.000,00 €

Ensostrar trassera de l’escenari del centre cívic de PiletasTechar trasera del escenario del Centro Cívico de Piletas: 42.000,00 €

Tallers infantils al local del Cortijo de San Gregorio: 15.000,00 €

Taller de grafits a Piletas: 5.000,00 €

Contenidors de selectiva a Piletas: 16.000,00 €

Renovació del parc infantil El Román: 15.000,00 €

Barana d’accessibilitat al lateral del centre de salut de Tamaraceite: 19.000,00 €

Instal·lació de banys públics al camp de futbol de Las Mesas: 58.000,00 €

Creació de terraces naturals per evitar els vessaments al CEIP Asturias: 15.000,00 €

“El huerto, nuestra aula”. Creació d’espai d’hort per al CEIP Asturias: 14.999,00 €

Instal·lació d’un barracón multiusos al camp de futbol La Mayordomía II: 58.000,00 €

“Promovamos los derechos de la Infancia y Adolescencia”, projecte de promoció i sensibilització: 15.000,00 €

“Día del Vecino en el Parque de la Mayordomía”: 10.000,00 €

Asfaltat del carrer Escultor Toni Gallardo: 151.000,00 €

Barana de seguretat al carrer El Cantero, el Toscón Bajo: 21.000,00 €

Asfaltat en carrers El Taxista, El Tornero, El Boyero, El Mecánico, El Alfarero i El Cantero, el Toscón Bajo: 162.000,00 €

Enllumenat de la carretera de Los Giles: 90.000,00 €

Rajoles vorera cantonada carrer La Romería amb E. Plácido Fleitas, barri LasMesas: 25.000,00 €

Millora enllumenat nadalenc a carrers i places de Tamaraceite: 60.000,00 €

Escultura Fuegos de San Lorenzo: 200.000,00 €

Eliminació de parterres al local social de San Lorenzo: 12.000,00 €

Barana a escala interior del local social del barri Las Mesas: 15.000,00 €

Enllumenat entrada al barri de Las Mesas, rotonda GC3 a carrer Gánigo: 10.000,00 €

Repavimentació lloc Hoya Ponce: 132.000,00 €

Col·locació papereres al Camino Viejo de San Lorenzo: 3.300,00 €

Lomos de asno a avinguda de la Democracia, Barrio Las Mesas: 27.000,00 €

Enllumenat led a San Lorenzo casc: 20.000,00 €

Bandas reductores de velocitat a El Cantero, El Toscón Bajo: 21.000,00 €

Voreres transitables al carrer El Boyero, El Toscón Bajo: 26.000,00 €

Pavimentació Lomo del Calvario, 11-13: 22.000,00 €

Placa al carrer Verderón: 615,00 €

Districte Vegueta-Cono Sur-Tafira:

Mural participatiu El Batán: 3.000,00 €

Bandes sonores en calçada a entrada El Batán: 9.000,00 €

Procés comunitari a la Vega de San José: 15.000,00 €

Agençar parterres a rotondas i mitjana entre Hoya de Parrado i San Francisco de Paula: 40.000,00 €

Col·locar panells informatius amb sancions por no recollir excrements a Casablanca I: 15.000,00 €

Rehabilitació de parterres a Lomo Blanco: 40.000,00 €

Canviar baranai adaptació a la normativa a carrer Schubert: 22.000,00 €

Actuacions de millora a la pujada a El Lasso: 32.160,00 €

Mur a carrer Estrella de Mar: 3.000,00 €

Parc biosaludable a Secadero I y III: 15.000,00 €

Murs i escales del carrer Tiburón: 6.000,00 €

Mur i escales del carrer Salema: 4.000,00 €

Murs del carrer Párroco José Quintana Sánchez: 40.000,00 €

Mur a carrer Pulpo: 18.000,00 €

Mural a Camino de Albi: 5.000,00 €

Enllumenat sostenible a Zárate: 400.000,00 €

“El futuro de los parques/espacios”: adaptació de dos parcs infantils a Pablo Picasso i los Hoyos: 300.000,00 €

Vorera al carrer Hoya de la Plata: 102.000,00 €

Barana al carrer La Morena: 5.000,00 €

[Imatge: decide.laspalmasg.es]