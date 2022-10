Per amor a una ciutat: Cressus

S’ha publicat la llista Forbes de milionaris, la dels més rics del planeta, aquella llista de la qual mai formarem part ni qui això escriu ni qui això llegeix. A la llista dels cent més afortunats de l’estat espanyol, únicament figura un canari. Es tracta d’Eutasio López, amb una fortuna de 300M d’euros; ell i el seu germà Francisco Aurelio (que amb 230M no entra per poc a la llista) són els amos de l’empresa més important de les Canàries, Lopesan, el potent grup hoteler, cosa gens sorprenent atesa la importància decisiva que té el sector turístic en l’economia de l’arxipèlag. Després d’aquests dos germans, apareix Wolfgang Kiessling, amb 150M d’euros, promotor del conegut Loro Park, a Tenerife, i d’altres parcs temàtics; com veiem, també pertany al sector turístic.

Però hi ha algun multimilionari a Las Palmas? Sí, es tracta d’Oliver Alonso (a la dreta), que el fet de presidir Domingo Alonso Grup, SL li reporta ser propietari de 100M d’euros. De nou el turisme (i també els serveis) està a la base d’aquest grup, dedicat primordialment al sector de l’automòbil (importació, venda i lloguer) i a negocis relacionats amb les tecnologies de la informació. Domingo Alonso, antecessor d’Oliver, va iniciar la seva trajectòria empresarial exportant tomàquets el 1935 fins que el 1966, aprofitant el boom turístic, es llançà a la més lucrativa activitat de lloguer de vehicles, primer de la casa Volkswagen, a la que seguirien anys després Audi, Citroën o Skoda. Obrí el seu primer comerç al cèntric carrer de León y Castillo de la capital grancanària (a sota). Seria l’origen d’una imparable expansió de la firma, amb una contínua diversificació i internacionalització d’activitats, ara dirigida des de les modernes instal·lacions a l’avinguda Pintor Felo Monzón, a Siete Palmas, el més modern dels sector urbans de Las Palmas.

Si hem de parlar d’empreses, no de persones, Forbes en cita unes quantes. Pel que fa a Canàries trobem els grups GF Hoteles (a Tenerife) i HD Hotels (a Gran Canària i Tenerife), la coneguda cadena de supermercats Hiperdino, Cicar (lloguer de vehicles), Emicela (exportació de cafè), Arehucas (productors de rom) o els Hospitales Universitarios San Roque, amb un centre a la nostra ciutat.

[Informacions de laprovincia.es; imatges: laprovincia.es, domingoalonsogroup.com]