Per amor a una ciutat: corre, corre!

Dissabte passat es celebrà la NightRun 2022 a Las Palmas, l’esdeveniment esportiu popular més important de la ciutat. Patrocinada per Binter, la companyia aèria canària, enguany la carrera arribava a la seva novena edició. Com el seu nom indica, transcorre quan ja es fa fosc, el que li dona un al·licient especial, a més d’evitar als corredors les inclemències solars diürnes. Dividida en diverses distàncies (5 km, 10 km i mitja marató), cada una d’elles té un recorregut propi per diversos carrers cèntrics de la ciutat, essent el punt de sortida i la meta a l’intercanviador de Santa Catalina. A més hi ha la modalitat “Milla Verde”, d’1,7 km, no competitiva i en què els drets d’inscripció dels assistents (córrer no és gratis, val 20 €) tenen una destinació solidària (Sant Joan de Déu). Participar-hi, a més de competir contra un mateix i contra els altres i gaudir d’un vespre d’allò més animat, dona dret a avituallament i a una mena de medalla que acredita la condició de finisher. Si puc aportar aquests detalls de la prova és perquè, efectivament, vaig ser un dels 1.739 participants en la modalitat de 5 km, amb uns resultats relativament satisfactoris, tenint en compte l’edat i les condicions físiques d’un servidor. En total, casi 4.000 persones se situaren a la línia de sortida i els guanyadors absoluts, a la prova reina de la mitja marató, foren el kenyà Nehemiah Kipyegon i l’argentina María Luz Tesuri

La NightRun no és l’unica carrera del calendari anual de Las Palmas. Al mes d’abril es celebra la denominada Carrera de las Empresas, patrocinada pel diari Canarias 7, amb unes característiques molt similars a la NightRun i que ja va per la sisena edició. Els anys 2015 i 2020 s’organitzà la Maratón Gran Canaria i fins el 2019 inclòs, El Corte Inglés organitzava una carrera popular que no ha tingut continuïtat, presumiblement per culpa de la pandèmia. Naturalment, tenen lloc de forma ocasional altres carreres de caire solidari, ara que s’han posat tan de moda per conscienciar problemàtiques de tot tipus.

[Imatge: laprovincia.es]