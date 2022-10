Per amor a una ciutat: càmera i acció

Alguns carrers de Vegueta, la part antiga de Las Palmas, estan tallats aquests dies al trànsit rodat. Motiu, la gravació d’algunes escenes de la sèrie El Zorro, que emetrà properament Prime Video i que està protagonitzada per Miguel Bernardeau i Renata Notni. Una nota escrita dipositada en bústies i portes de les cases dels veïns informa de l’esdeveniment, a la vegada que demana excuses pels inconvenients que pugui comportar tot l’enrenou i desplegament de personal i vehicles que comporta un rodatge cinematogràfic, presumiblement d’acció, si el zorro del títol és com el de versions anteriors. La sèrie constarà de deu capítols, filmats íntegrament a Gran Canària: els treballs van començar el mes de juliol i altres localitzacions han estat el Gabinete Literario (a dalt, guarnit com una mansió americana), la plaça Cairasco i els carrers Matías Padrón i Perojo, al barri d’Arenales també de la capital, i les poblacions d’Arucas, Firgas i San Bartolomé de Tirajana, a la resta de l’illa.

Precisament el Gabiente Literario i el barri d’Arenales han estat aquest mateix any els escenaris de la gravació d’una altra sèrie, The Mother (Netflix), protagonitzada per Jennifer López, Gael García Bernal i Joseph Fiennes. Figura que l’acció transcorre a La Havana, motiu pel qual es va desplegar una enorme bandera cubana en una façana modernista del carrer Perojo (a dalt). Anant enrere en el tems, fins el 2016, la pel·lícula Allied (Aliats), protagonitzada per Brad Pitt i Marion Cotillard (dreta), estava filmada a Las Palmas, encara que figurava que la ciutat era Casablanca. Novament, l’acció es desenvolupava a Arenales i el Gabinete Literario: aquest edifici serveix per tota mena de ficcions.

Las Palmas ha estat l’escenari d’altres pel·lícules. La més recordada, sens dubte, és Moby Dick (esquerra, 1954), dirigida per John Huston i protagonitzada per Gregory Peck. El rodatge tingué lloc a l’emblemàtica platja de Las Canteras i al Puerto de La Luz, on estaven situades les drassanes on es construí la maqueta de la balena blanca, en certa manera la veritable protagonista del film. Per últim, no podem oblidar una altra pel·lícula ben present en l’imaginari col·lectiu de tota una generació, Fa un milió d’anys (dreta), que està rodada bàsicament en escenaris de Tenerife (al Teide) però també de Gran Canària. No fa falta recordar que és aquella on surt la Raquel Welch “vestida” amb un icònic biquini de pells lluitant contra uns dinosaures, una situació del tot anacrònica, però ¿quina importància té?

[Imatges: laprovincia.es, canarias7.es, sensacine.com, Viquipèdia]