Per amor a una ciutat: bona Onda

És la darrera gran obra de Las Palmas inaugurada com cal, amb autoritats i tallada de cinta, el 26 de febrer passat. És la passarel·la Onda Atlàntica, un pas elevat de 283 metres de longitud cridat a ser el nou símbol arquitectònic de la ciutat.

El pont salva el tram final de la GC-1, l’autovia urbana que separa les dues ribes de l’istme de la ciutat (per on s’accedeix a la península on es troba el característic barri de La Isleta), i transcorre entre el moll de Sanapú, al port, i el mercat del Puerto, ja a la zona colindant amb la platja de Las Canteras, permetent així el pas de vianants, singularment dels creueristes que es dirigeixen als indrets d’interès turístic.

La passarel·la és de trajectòria curvilínia (dalt), fa 6,24 metres d’ample i naturalment és accessible a tothom, amb una rampa del 6% de pendent. Les seves 1.200 tones d’acer descansen sobre dos empotraments de pilastres de formigó i tres suports també de formigó en forma de “Y” que recorden, segons diuen les informacions, les peces on descansen els vaixells quan no estan a l’aigua. L’obra ha costat 3,9 milions d’euros i ha suposat una reordenació de la zona, amb l’agençament de zones verdes.

L’obra fou dissenyada per l’estudi encapçalat pels arquitectes locals Javier Haddad i Ramón Checa (dreta), guanyadors del concurs públics convocat a l’efecte. Optava a l’edició d’enguany dels premis Building of the Year d’ArchDaily, un dels portals d’arquitectura més prestigiosos del món i el que té més visites. Malauradament no va obtenir cap dels guardons, però sempre és un consol saber que sí l’han rebut Ca’n Terra (Menorca), el centre d’esports Camp del Ferro (Barcelona) i la reforma interior de la Casa Batlló, també a Barcelona.

[Imatges: eldiario.es, metalocus.es, laprovincia.es]