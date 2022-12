Per amor a una ciutat: ara ve Nadal

El passat 24 de novembre, la tradicional encesa de l’arbre de Nadal, a la plaça Santa Ana de Las Palmas (a dalt), donà inici a les celebracions nadalenques. Dos milions i mig de bombetes led il·luminaran fins el dia de Reis els carrers més cèntrics de la ciutat. En aquest període tan especial són moltes les activitats que ofereix Las Palmas a ciutadans i visitants.

Comencem per les visites als pessebres. Els més emblemàtics i visitats són el d’arena que cada any s’instal·la (o millor dit, s’esculpeix) a la platja de Las Canteras, i el de San Telmo, al cèntric parc del mateix nom i que obrí les seves portes el passat 13 de desembre. Altres representacions del naixement de Jesús les trobarem a la seu de les Cases Consistorials (plaça de Santa Ana), obra aquest any de Fernando Benítez, al castell de Mata, del mateix artista, al palau Quegles, d’estil orientalista i obra de Julia González i Pedro Armas, i a la seu del Cabildo de Gran Canaria.

Els esdeveniments musicals són nombrosos. Entre altres destaquem: el concert de Nadal (“Navidad porteña”), a càrrec de l’Orquesta Sinfónica del Atlántico, a la plaça de Santa Ana (dimecres 21); el 35è concert de Nadal de Los Gofiones, també a la plaça Santa Ana (divendres 23); i el concert popular (i focs artificials) de la nit de Cap d’Any, als Jardines del Atlántico (dissabte 31). Al palau Quegles i coincidint amb el mercat nadalenc allí instal·lat, s’oferiran també diversos concerts.

Les festes acabaran amb la tradicional cavalcada de Reis. La tarda del 5 de gener seran rebuts a la Isleta, i a partir de les cinc de la tarda desfilaran des del Puerto de La Luz fins al parc de San Telmo.

[Informacions extretes del programa oficial; imatge: laprovincia.es, foto José Carlos Guerra]