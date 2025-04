Papes blancs, papes negres

No sé si ho sabíeu, però ahir teòricament era la fi del món. No m’ho invento, ho va pronosticar la profecia de Sant Malaquies, que afirma que el terrible esdeveniment esdevindria durant el pontificat de Petrus Romanus és a dir, el papa Francesc, mort a primera hora del matí. Com dictava la raó i el sentit comú no va passar res, però sempre que pensava en l’inevitable final del pontífex argentí no podia evitar una lleugera ombra d’inquietud, com ja vaig deixar escrit just abans de la seva elecció. Passades poc més de vint-i-quatre hores de la trista notícia, no sembla que l’opinió pública tingui present el final de la civilització; tot el contrari perquè descobreixo que via xarxes li han donat un tomb als mals auguris de Sant Malaquies. S’han inventat que ara toca un “papa negre”. No sé d’on han tret tal afirmació perquè el monjo irlandès mai no en va fer esment. Potser ho confonen amb el que va dir el famós Nostradamus, que en el seu moment va tenir una certa notorietat però que mai no n’ha encertat amb precisió cap ni una.

Davant l’expectativa definitivament acientífica d’anunciar-se un papa negre, el cunyadisme viral ja s’ha apressat a documentar el catàleg de purpurats africans susceptibles de ser “agraciats” amb la fumata bianca les properes setmanes. Un d’ells, de nom Robert Sarah, sembla ser que és d’allò més ultramuntà en qüestions de família i sexualitat, justament el sector on el papa ara traspassat més passes endavant havia fet. Poques paraules i cap fet, val a dir. O el seu marge de maniobra era escàs o realment tenia uns plantejaments sobre la qüestió més tancats i immobilistes del que havíem cregut. Caldrà veure si el seu successor ho afronta amb més decisió perquè ja tocaria. El rellotge catòlic va amb dos segles de retard pel que fa als assumptes del piu (dels pecats del qual, segons el popular refrany, Nostre Senyor se’n riu).

De quin color serà el proper papa? No ens ho havíem plantejat mai fins ara. Fa gràcia perquè presumiblement tots han estat blancs des de Sant Pere. Ho han estat tant que fins i tot es vesteixen de blanc només sortir al balcó aquell quan són elegits. Però en certa manera Francesc va ser també el primer papa negre, ja que així és conegut el superior dels jesuïtes, i Bergoglio pertanyia a aquest en altres temps controvertit orde religiós. Naturalment que no té cap importància ni ha de constituir cap impediment per a la seva tasca pastoral però tots els ulls estaran posats, també, en el color de pell del personatge que aparegui després de ser-nos anunciat que habemus papam.

[Imatge: també podria ser groc, es parla del cardenal filipí Tagle, que ja vesteix de blanc; elplural.com]