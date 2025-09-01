Obert (sempre) per vacances

Aquesta secció estival, que avui s’acaba, l’he titulada “obert per vacances”. En realitat calia haver-la batejat com “tancat per vacances”, ja que la majoria del contingut dels apunts ha estat redactat el juliol, molt abans de la seva publicació, justament perquè em vaig proposar tancar el bloc per vacances a l’agost. Això em fa recordar una altra característica dels estius d’abans que ha anar en franca decadència a mesura que passaven els anys: els cartells de “tancat per vacances, de tal data a tal altra”, que lluïen la gran majoria de botigues i establiments quan arribava l’agost. Parlo tant de Barcelona com de Tarragona. La no-activitat comercial, juntament amb l’èxode de molts dels seus habitants, sumia les ciutats en un silenci i en una tranquil·litat tant necessaris com avui enyorats. Podia enutjar momentàniament no trobar oberta una botiga en un cas de necessitat però era una cosa perfectament comprensible. L’amo del local també tenia dret a unes merescudes vacances i, com la resta de la societat, les feia el mes d’agost.
Efectivament, el fenomen del “tancat per vacances”, encara que tenia la seva màxima expressió visual en els cartells i rètols penjats en portes i reixes comercials, s’extenia a la gran majoria de sectors de la vida econòmica i social. Uns l’han mantingut, sigui per interès, demanda corporativa o mandat legal. Penso en el món acadèmic, el judicial o el funcionarial. Altres l’han anat transformant o directament han fet que passés a la història, com una inapel·lable contribució a les exigències del capitalisme més descarnat, sobretot d’aquell que vincula consumisme, oci i turisme, sectors aquests que han anat creixent a mesura que s’incrementaven les demandes d’aquells que, precisament, volen fer vacances l’estiu, l’agost si pot ser. Uns sectors on el cartellet “tancat per vacances” no té, doncs, cap raó de ser. Al contrari, “obert per vacances”, per fer calaix.
No sé quin serà el futur dels períodes vacacionals (laborals, escolars, administratius…), espero que perdurin pel bé del benestar de les persones i de la seva salut mental, ara que està tan de moda. Sospito, però, que donades les noves formes d’organització social, la cada vegada més complexa realitat laboral i les infinites demandes de la gent pel que fa a passar l’estona i entretenir-se, les vacances adoptaran mil formes diferents pel que fa a durada i distribució anual. Les vacances continuaran (crec que la Constitució així ho garanteix), però estaran tan repartides i difuminades al llarg de l’any que aquell “tancat per vacances” de les botigues de la nostra infància, extensible a tot l’entorn vital, ja no tornarà mai més.
[Imatge: ajuntament.barcelona.cat]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!