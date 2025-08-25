Obert per vacances: una bola o dues?

També en un producte tan estival com els gelats hi ha hagut un canvi de tendències les darreres dècades. A la meva infància l’oferta era bastant limitada i pràcticament només havia tres tipus de gelat: els polos, aquelles barretes de gel d’un lleuger sabor a taronja, llimona o maduixa, els cucurutxos i el que en dèiem gelats de corte (es pot dir de tall?), que es menjaven (i es mengen) amb dues galetes, com si fos un entrepà. La galeta dels cucurutxos o dels cortes no m’agradava i sempre la deixava, així era de tiquis-miquis de petit. La rapidesa en la deglució del producte no evitava la liquació del gelat, que anava vessant i empastifant els dits fins a deixar-los enganxosos. Igual que ara, val a dir.
Després van començar a introduir-se innovacions, pensades sobretot per al públic infantil (el Frigopié, el Calippo i mil històries més) fins que la indústria gelatera li va agafar gust a això de combinar productes, sabors, presentacions i noms originals. Va caldre ampliar l’estacionalitat del producte fins a oferir-lo tot l’any: el canvi climàtic, en aquest aspecte, haurà estat beneficiós per a tothom. Van aparèixer noves maneres de cridar l’atenció: per exemple, copes amb petits parasols, figuretes, fins i tot bengales. S’hi afegiren fruits secs o xocolata calenta. S’ha anat experimentant amb tota mena de gustos (inclosos els gelats salats, que ja són ganes), que s’exhibeixen, temptadors, cridaners i coloristes, en vistosos expositors a la via pública. Tot sigui per apaivagar la calor i l’avorriment dels consumidors, tots dos en clar augment els darrers temps.
[Imatge: sortirambnens.com]
