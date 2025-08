Obert per vacances: passar l’estona

Aquest és un bloc de records. A vegades sembla més una successió sincopada d’apunts destinats a un hipotètic llibre de memòries que una altra cosa. No estarà de més, doncs, que omplim aquest mes d’agost, tot just encetat, amb un popurri d’elements ben diversos units pel seu caràcter estival i per haver passat a la història o, si voleu, a la memòria personal i col·lectiva.

M’ha vingut al cap una publicació que entrava a casa puntualment cada estiu, parlo dels anys seixanta i setanta. Ha plogut bastant des de llavors. Es titulava 7 Fechas. De fet era un setmanari, com el seu nom indica, i malgrat la seva adscripció al Movimiento franquista, no era de temàtica política sinó generalista, el que en diriem un magazín. Però el que compràvem cada any sens falta era un número especial estiuenc, farcit de tota mena d’acudits, passatemps i mots encreuats, afecció del meu pare aquests darrers. Els jeroglífics, les set diferències, les sopes de lletres, els hermanos de Moisés i els yunques de platero alleugerien (i potser refrescaven mentalment) les tedioses jornades estivals. Els acudits devien ser aptes per a tots els públics i beneïts pel régimen, però alhora suficientment picantons d’acord amb el caràcter lleuger i més permisiu propi dels mesos més calents de l’any, com ho prova la portada que il·lustra l’apunt. Es tracta, per cert, de la publicitat d’una coneguda gasosa que ha sobreviscut al procelós món del consum i de l’empresa.

Com seria el 7 Fechas actual? No seria de paper, això segur, a no ser que admetem com a substituts equivalents el reguitzell de revistetes de passatemps que encara es troben en quioscos, estacions i aeroports. Dic encara perquè, com en tot, no ja el futur sinó el present és digital: tenim a un clic tota mena de jocs, acudits o entreteniments, des dels més ingenus fins als més poca-soltes. De franc (amb peatge publicitari, és clar) o pagant. I a les quatre estacions de l’any, naturalment.

[Imatge: todocoleccion.net]