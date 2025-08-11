Obert per vacances: movent l’esquelet

Els que tenim una certa edat (i una edat certa, ai!) no podem evitar vincular “estiu” o “vacances” a determinats fenòmens socioculturals. Semblava que aquests senyals que ens anunciaven amb goig l’arribada de l’ansiada canícula s’havien instal·lat com a tradicions indiscutibles, inamovibles, perpètues, sense possibilitat de cap canvi o simple evolució. Constato amb preocupació, però, que aquests fenòmens van desaparèixer de les nostres vides en un moment imprecís del passat, substituïts no sabem ben bé per quines novetats, i sense que en fóssim conscients.
Em preguntareu a què m’estic referint amb aquests vocables tan inconcrets (“fenòmens”, “senyals”, “tradicions”…). N’hi ha diversos, però em centraré en el que popularment coneixíem com “la cançó de l’estiu” (desgraciadament la canción del verano, en castellà, sona més autèntic), aquella melodia enganxosa, molt enganxosa, amb una lletra sense el més mínim de sofisticació, i que no parava de sonar a les ràdios, als xiringuitos, a les discoteques i a les festes majors. Cada any, cada estiu, una d’elles s’erigia com la més reproduïda, escoltada i ballada, en un procés que no admetia discussió possible. Des de l’Eva María, que buscava el sol a la platja, fins a la Macarena, que el que buscava era alegria per al seu cos, qualsevol personatge fictici, situació social o escenari estiuenc era propici a ser convertit en sintonia de moda. El rei de les cançons de l’estiu fou, sense discussió possible, el Georgie Dann: sense més armes que una desimboltura personal que ja m’agradaria tenir i un vestuari ad hoc, cada estiu ens obsequiava amb la mateixa cançó, canviant-li lleugerament la melodia (el ritme sempre era el mateix) i sense altre modificació que el motiu: quan no era la barbacoa, era el xiringuito i si no, un negre que volia no sabem ben bé què. Eren cançons una mica vulgars i xarones, d’acord, però ¿què més havies de demanar en el moment més idoni de l’any per despreocupar-se, quan més s’enlairen els graus climàtics i etíl·lics? Ens feien feliços i ja està.
Hi ha cançons de l’estiu el 2025? Segons Google, sí. És evident que hi ha un interès en què el concepte continuï i estigui present en totes les esferes possibles de la comunicació i la viralització de les modes, però ja no és el mateix. A nivell de carrer, popularment, ningú no parla de la cançó de l’estiu d’aquest any, ni molt menys la saben taral·lejar, si és que n’hi ha una en concret. És un concepte que ja només forma part de l’enyorança col·lectiva.
