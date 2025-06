Novetat editorial: ‘Aquest era el tema’

Ja ha sortit publicat un nou recull d’apunts d’aquest bloc (i del seu germà Via a via), que du el títol d’Aquest era el tema. És el que fa catorze. Si voleu saber quina opinió tinc sobre la política, la societat o la cultura, si us abelleix viatjar amb mi per tot el món en trens, metros o tramvies (la meva passió), o si sentiu curiositat per temes més personals, a part d’entrar als meus dos blocs també podeu adquirir el llibre, que està editat i confegit tant bé com he sabut. Està a la venda (en paper) o de franc (en pdf) a la web d’autoedició Bubok. Gràcies pel vostre interès!