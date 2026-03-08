No ens queda gens lluny

Pregunto a Grok, l’artefacte d’intel·ligència artificial d’Elon Musk: quantes dones, aproximadamente, han mort víctimes de la repressió a l’Iran el darrer any? Em contesta que, segons organitzacions independents de drets humans (el règim no dona xifres fiables, lògicament), unes 110 dones han mort assassinades en contextos de repressió, incloent-hi violència domèstica tolerada pel règim (com “crims d’honor”), abusos sexuals i violència per part de forces de seguretat o familiars, amb impunitat sistèmica. A aquests casos específics cal afegir-hi un nombre indeterminat de dones entre els milers de morts de resultes de les protestes dels darrers dos o tres mesos. Aquestes protestes són contra un règim polític-religiós caracteritzat bàsicament per l’opressió a un dels dos gèneres, rebaixant-lo a la consideració d’objecte a tapar en públic i a dominar i maltractar en privat. Tenint en compte això, totes aquestes morts tenen directament o indirecta relació amb la igualtat d’homes i dones, ideal a assolir encara a tot el món i al qual s’hi dedica, a més d’infinitat d’actuacions durant tot l’any (algunes de supèrflues, per cert), la jornada d’avui, 8 de març.
Valgui el llarg paràgraf per tèmer el que molt em temo que passarà aquest any, la poca presència o directament l’oblit d’aquesta realitat a les manifestacions que avui tindran lloc a tota la geografia del nostre país (i a la del país veí, naturalment). Una realitat internacional, d’acord, que potser nos pilla lejos com deia aquell esquerranós que de segur farà bé d’optar per la discreció aquest cap de setmana. Però no tan lejos com perquè es posi en valor com Déu mana (amb perdó). ¿O no hauria de ser la repressió patida per les dones iranianes abans i ara un motiu d’atenció preferent en actes cívics de tota mena, pancartes i eslògans inclosos? ¿No hauria de ser la seva lluita valenta i espontània contra la imposició del vel un motiu d’orgull i empoderament (conceptes tan cars a la nova progressia) per aplicar a lluites més properes? Em temo que no, i que els tirs aniran, en el cas que es posi el focus en l’Iran, cap a crides a “no a la guerra” en disciplinat seguiment a les consignes monclovites. Que no dic que calgui reivindicar la pau, és clar. Només dic que es valorin justament el coratge d’aquelles dones i la repressió que pateixen, i que es tingui present que, per molt discutibles que puguin ser els mètodes emprats per potències estrangeres per a fer-li front, és intolerable blanquejar aquell règim com sembla que s’estigui fent. És una obligació condemnar-lo, per justícia i per solidaritat per a qui encara l’està patint, homes i dones. Encara que sigui únicament per coherència. No pots armar un sagramental per qualsevol nimiesa, com està passant, i observar un espès silenci davant el degoteig de terribles notícies que ens arriben de l’Orient Mitjà, com també està passant.
Que tinguem una bona diada del 8 de març!
[Imatge: Mahsa Amini, dona kurda assassinada el 2022 per la policia religiosa iraniana; msmagine.com, foto Sean Gallup/Getty Images]
